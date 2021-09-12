泰國最新技術「汗水」就能驗新冠　準確率飆95％超省錢又快速

▲泰國一名婦女正在接受新冠檢測，醫護人員使用鼻腔拭子採樣。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《法新社》報導，泰國正在研發一種最新技術，只要採檢受試者的腋下汗水，就能檢測是否感染新冠肺炎，不僅成本低廉，過程快速，且準確率高達95％。

報導指出，受試者將棉花棒放在腋下15分鐘後，把棉花棒放入小玻璃瓶內，照射紫外線消毒。接下來，技術人員採集適當數量樣本，加壓置入分析儀內，再等待30秒就能完成檢測。

曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）研究員查丁（Chadin Kulsing）表示，「我們發現，染疫者會分泌非常獨特的化學物質，我們利用這項發現，研發出一種設備，能夠偵測到新冠患者汗液中特定細菌產生的獨特氣味」。

查丁希望，這個「病毒檢測行動儀器」普遍推廣後，能夠取代昂貴且需要實驗室處理的拭子測試，成為更低廉、可負擔的替代方案。儘管如此，此技術仍處於研發階段，背後的科學原理尚未發表成學術論文，也未經過同儕審查。

研究團隊本周在曼谷某菜市場展開實地測驗，而小販與店家對此一致好評，紛紛指出汗水檢測比鼻腔拭子檢測舒適得多。一名43歲的西瓜攤商說，「汗水檢測更方便了，因為我在等待結果的同時還必須工作。如果進行PCR檢測，我必須待在檢測中心，坐在那邊等待結果，只是浪費時間」。

泰國目前正處於第3波新冠疫情，根據約翰．霍普金斯大學數據，該國累計136萬8144例，1萬4000多人染疫病逝。