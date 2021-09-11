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Delta病毒入侵　侯友宜明快決策「關鍵48小時」控制疫情

▲▼侯友宜赴新北市議會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲Delta病毒入侵，新北市長侯友宜利用關鍵48小時控制疫情。（圖／記者李毓康攝）

本報記者／綜合報導

新北板橋某幼兒園自9月5日爆出群聚感後，又傳染到社區大樓內，市府立即匡列相關接觸者，並開啟專案篩檢站進行採檢。歷經5天後終於在今（11）日這天全國新增確診數又再次回到「零」，回顧市長侯友宜這段期間視同Delta病毒感染來啟動所有防疫作為，他已提早兩天在這關鍵48小時，充分展現出把疫情控制住的企圖心。

9月5日新北市有位幼兒園老師確診，市府立即匡列該園所有教職員工生及家長進行採檢。9月6日侯友宜一大早依既定行程到議會進行專案報告，截至當天上午，新北的新增確診數是「零」；但過了中午12點，疫情起了變化，衛生局回報篩檢結果，有8位學童及1位家長PCR陽性；中央疫情指揮中心在兩點的記者會正式宣佈新北市增加9例確診個案，新北幼兒園發生了群聚感染。

侯友宜傍晚結束專案報告從議會回到辦公室，立即了解疫情發展，在聽完報告後，直覺認為這次的疫情跟以往不同，便立即召開緊急應變會議，並同步啟動相關的防疫作為，直到晚上10:45左右臉書發佈疫情相關訊息，宣布提高為「強化二級警戒」！在會議中侯友宜裁示，雖然送驗的基因比序還沒出來，但要視同Delta病毒感染，全面提高防疫規格，擴大匡列、擴大採檢。並於隔天9/7上午9:50正式召開記者會說明後續作為。

在基因定序未出來前，侯友宜便視同Delta病毒感染啟動防疫作為，成為疫情控制住的關鍵決策。當同棟大樓第三戶確診案例一出現，立即展開清樓，全面集中隔離。

9月7日當天，一名確診者所住社區出現第二戶確診，侯友宜立即連夜派遣「機動篩檢隊」進駐，針對該社區大樓進行採檢。9/8上午該棟社區出現第三戶確診，侯友宜毫不猶豫「成立前進指揮所」，宣佈立即啟動將該棟大樓住戶「全部清空」，所有人員全數安排至集中檢疫所居家隔離；機動篩檢隊則繼續進駐進行採檢。除了持續擴大匡列、擴大採檢，也同步啟動學校「預防性停課」，盡全力讓疫情不往外擴散。同時再次呼籲民眾有任何症狀，一定要到各社區篩檢站採檢，截斷傳播鏈。

到了8日當天下午記者會，中央疫情指揮中心正式宣佈了基因定序結果，確定為Delta病毒株。以時序來看，侯友宜已提早了兩天，視同Delta病毒感染來啟動所有防疫作為，跟時間賽跑，讓這次的疫情得以控制。

在這48小時的黃金時間，侯友宜指揮若定，指令堅定且明快，充分展現出會把疫情控制住的企圖心。終於在今天下午全國新增確診數又再次回到「零」，初步看來疫情暫時得到控制。但在記者會上，侯友宜持續提醒市民，Delta病毒傳播力真的非常強，如果要更有效率的阻斷隱形傳播鏈，除了市府擴大匡列、擴大採檢外，一定要配合「廣篩」，市民只要有需要都可主動到社區篩檢站來篩檢。

侯友宜指出，從9/6至9/10，社區篩檢站的總篩檢數共計19563人，「是平常每日篩檢量的1.5倍左右」，顯示市民對Delta的防衛心與擔心都很強烈。他強調，長久之計是要「儘速全面施打疫苗」以及「檢討邊境的防疫政策」，否則地方縣市政府會疲於奔命；這次發生在新北，下次有可能在全國其他縣市。每一次的疫情再起，我們的經濟就要受到衝擊、商家立刻受到影響、民眾的生活就會持續的不便利，苦的是人民。

▲▼0911新北疫情。（圖／新北市政府提供）

▲▼0911新北疫情，確診人數零；9/6-9/10之間篩檢19563人，陽性率0。（圖／新北市政府提供）

▲▼0911新北疫情。（圖／新北市政府提供）

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