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璨樹挾狂風暴雨襲台　柯文哲：12日中午後不准外送

▲▼璨樹颱風襲台，柯文哲視察災害應變中心。（圖／北市府提供）

▲璨樹颱風襲台，柯文哲視察災害應變中心。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

颱風璨樹逼近台灣，由於預估風雨在12日才會較為明顯，因此北北基在11日晚間宣布，12日停班停課一天。而風雨大民眾窩在家，常會叫外送打理三餐，但台北市長柯文哲11日晚間視察災變中心時表示，因為中午之後風雨會變大，「外送吼，我希望風雨大，大概12點以後就不准再送了」。

柯文哲11日晚間視察災變中心，會後裁示時提醒，12日中午後風雨比較大，會持續到禮拜一清晨，我們緊急災害應變中心在今天下午已經二級開設，8點就進行快局處會議。目前水門是今天8點開始關，到10點會全部關閉，到時候如果車子還沒開出來的應該都會被拖掉出來。

柯文哲表示，目前要呼籲市民的，因為風雨應該是到明天中午會比較大，所以今天晚上下水道、路樹要處理的可以打1999反映，需要沙包就跟區公所領，也可以自己檢查一下排水孔，盆栽移到室內。

柯文哲也提到，因為中午之後風雨會變大，「外送吼，我希望風雨大，大概12點以後就不准再送了」。

▲▼璨樹颱風襲台，柯文哲視察災害應變中心。（圖／北市府提供）

副市長蔡炳坤補充說明，針對颱風天外送平台相關規範，北市有訂定臺北市外送平台業者管理自治條例，因此提醒所有外送平台相關業者，目前依該自治條例第5條規定:「外送平台業者於政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應停止從事外送服務，並通知外送員；但有正當理由，認無顯著或可預見風險者，不在此限。」

蔡炳坤說，這規定裡有提到說在停止上班期間，應通知外送員並停止外送服務，但有正當理由，認無顯著或可預見風險者，不在此限，因此明天早上如果還無風無雨的話，大概還不至於需停止外送服務，但還是要提醒外送平台業者留意外送員健康和安全。

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