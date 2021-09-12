璨樹「肚臍眼」逼台90°直角加速！暴風增列北部　豪大雨時程出爐

▲璨樹中心通過的蘭嶼附近出現7米巨浪。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中度颱風「璨樹」（Chanthu）緊貼台灣北上，且重新打開颱風眼。中央氣象局11日深夜11時持續發布海上陸上警報，簡任技正伍婉華表示，目前綠島、蘭嶼、花東、恆春半島風雨正大，12日東北部、北部、中南部風雨增強，預估清晨到上午「強風」紅色警戒區，從東半部沿海向北擴大到北部地區；主要降雨則落在東半部、恆春半島及基隆，雨勢並將越過山脈往西部擴展，各地都有陣雨或雷雨，東北部地區及北部山區有豪雨以上降雨。

伍婉華表示，璨樹將維持中度颱風的強度北上，風雨結構紮實，集中在暴風圈之內，其中心通過之處風雨強勁，尤其中心附近的蘭嶼已經觀測到7米浪高，台東也有5米浪高，綠島、蘭嶼、台東、恆春半島風力增大，預估清晨到上午這段時間，紅色的強風警戒區域，從東半部沿海向北擴大到北部地區。

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▼璨樹再開眼！90度大轉折貼著台灣海岸線北上。（圖／中央氣象局）



降雨部分，伍婉華指出，11日出現最大降雨在蘭嶼，達216毫米，花東、屏東也有100毫米以上，東半部降雨時間長，一直到白天一整天，中間會有瞬間強降雨，隨著環流移動近台灣上空，深夜至清晨北部斷續下雨，12日較晚時，中南部也會出現降雨，雨量主要集中在東半部、恆春半島及基隆北海岸，有局部豪雨，12日降雨將越過山脈往西部擴展，除了東半部外，其他各地也有陣雨或雷雨，預估中部以北、東半部地區及南部山區有豪大雨，東北部地區、北部山區有豪雨以上降雨。

根據最新氣象資料顯示，14號璨樹台風中心目前在台東東南方海面約100公里海面上，稍加速以時速19轉22公里向北移動，其暴風圈已進入台灣東部、東南部及南投以南陸地，東部及東南部地區風雨逐漸增強。蘭嶼已經觀測到17級以上強陣風。

▼璨樹北上擴大影響，12日風雨最大。（圖／中央氣象局）



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