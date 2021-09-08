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社會 社會焦點 保障人權

「我是警察！」惡男做一半逼：算便宜一點　她穿上褲子慘遭硬上

▲桃園市吳姓男子去年8月間從交友軟體認識未成年少女，竟引誘其自拍胸部裸照，被家人發現後提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲孫姓男子和小娟約好性交易，卻在途中假冒警察要求小娟減價，被拒後竟對小娟霸王硬上弓得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台中報導

南投一名孫姓男子利用交友軟體和小娟（化名）約定性交易，2人進行一半時，孫男卻突然喊卡，對小娟表示「我是警察，是要來抓妳的，但因為我有做了，能不能算便宜一點」，小娟隨即表明不願意繼續，並將衣服穿回，但孫男卻當場翻臉，威脅小娟若不繼續，就要請同仁來抓，對小娟霸王硬上弓得逞。一審，法官依強制性交罪，判其有期徒刑3年2月，孫男不服上訴二審；台中高分院審理後，駁回上訴，維持原判。

孫姓男子2019年5月，透過交友軟體結識小娟，2人相約在汽車旅館進行性交易，正當2人進行到一半時，孫男卻突然喊卡，向小娟表示「我是警察！是要來抓妳的」，再向小娟指出「因為對話紀錄在警局都有備案，我也插入有做了，也會有事，能不能算便宜一點」，並承諾「回去會把紀錄刪掉」等語。

只是小娟一聽孫男表明身分是警察，隨即將內褲穿上，表明不願意繼續完成性交易，但孫男卻當場翻臉，威脅小娟若不繼續，就要「叫同仁來抓妳」，小娟迫於無奈之下，只好和孫男完成性交易，並讓孫男對她口交得逞。

一審，法官認為孫男不尊重他人身體性自主權，對小娟霸王硬上弓，還冒充警察行使職權壓迫被害人的性自主意願，依強制性交罪，判其有期徒刑3年2月，孫男和檢察官皆不服，上訴二審。

檢察官上訴指出，孫男先前已有案紀錄，恐嚇女子而性交得逞，遭判刑1年，緩刑3年，如今又再度犯案，且孫男到案時皆否認犯行，認為原審量刑不當，求處重刑；孫男則向法官喊冤，主張自己已和小娟以30萬元達成和解，自己當初冒充警察身分僅是為了要惡作劇，沒有要以警察身分強迫小娟就範，何況自己還有小孩要養，向法官請求減刑。

台中高分院審理後指出，孫男的罪證明確，且並非一開始就坦承認罪，足見其價值觀念偏差，更冒用警察身分犯案，對警察形象傷害甚鉅；而法官也表示，孫男在犯案時，難認有客觀上足以引起一般人同情之情形，不宜宣告緩刑，認為原審量刑並無不當，駁回上訴，維持原判。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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