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搶五倍券商機南投加碼「周周抽10萬現金」　消費200元可抽獎1次

▲▼九族文化村。（圖／九族文化村提供）

▲南投縣府10月將推出周周抽10萬現金活動。圖為九族文化村纜車。（圖／九族文化村提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府因為全國疫情降級並發放振興券，10月起將推出振興消費抽獎活動，鼓勵民眾來南投使用振興券消費。縣府表示，將整合縣內觀光產業，推出周周抽現金10萬元活動。民眾10月1日至明年4月30日只要每消費200元就可取得1次抽獎資格，更加碼2次大獎活動，總獎金100萬，最高可獨得50萬，盼振興南投經濟。

國內疫情降級，中央也將發放振興券，南投縣政府為鼓勵全國民眾來南投消費並使用振興券，將從10月起推出南投振興消費抽獎活動，周周抽現金10萬元。民眾只要在10月1日至明年4月30日來南投消費，每消費200元就可取得1次抽獎資格。

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▲竹山紫南宮在開學前人氣恢復至疫前的8成。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮極受民眾喜愛，帶來許多人潮。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣政府表示，活動將整合縣內觀光產業，業者也將推出旅遊買一送一活動。縣府則加碼2次抽大獎的活動，每次分別提供50萬、30萬及20萬元等百萬現金大獎，會於溫泉季以及2022南投燈會抽出。同時活動期間也將抽出南投旅遊福袋1000個，每個福袋包含南投食宿遊構商品，讓你暢遊南投，另外縣府還準備電動機車及智慧型手機等，總計活動所有抽獎品高達千萬，期望活動帶動旅遊人潮。

縣府指出，活動也特別考量因三級管制受創最深的餐飲及小吃攤位等，也將降低抽獎門檻(去年為500元抽獎一次，今年預計再下修)，提高小額消費中獎機會。縣府也將配合下半年度活動，如南投溫泉季、花卉嘉年華及2022南投燈會等活動適時推出促銷方案，希望振興南投，讓庶民經濟逐漸恢復。

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