糊塗駕駛卸貨忘拉緊手煞車　物流車倒退一個move狠撞雙B

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

新竹貨運駕駛吳姓男子日前出勤時，前往南投縣松柏嶺高爾夫球場送貨，未料沒將手煞車拉緊，車身向後滑行猛撞後方停放的BMW休旅車和賓士轎車，2車鈑金嚴重凹陷毀損，所幸未釀人員傷亡；相關畫面被網友PO上臉書社團，網友們紛紛驚呼哀悼：「以後有送不完的貨了！」

▲物流車司機沒將手煞車拉好，導致滑行撞擊2台雙B名車。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，本案發生於3日下午3時左右，吳男當時將物流車停在松柏嶺停車場附近，疑似沒拉好手煞車就下車卸貨，而停車地點路面又有斜度，導致車身突然後退滑行釀禍；吳男並無酒駕等違法情事，警方現場勘查、詢問製作筆錄後，現已轉由保險公司接手處理。

▲▼物流車司機沒將手煞車拉好，絕望地在後方目擊車身滑行撞擊2台雙B名車。（圖／記者高堂堯翻攝）



有網友將監視錄影畫面PO上臉書，車尾先直直朝側邊撞上停車場上一台黑色BMW休旅車，再向左方推撞另一台黑色賓士轎車，物流車才停下，但已造BMW正副駕駛2側車門、車頭左前方，以及賓士車駕駛座該側2扇車門鈑金凹損，好在當時無人在車上，否則後果難料。

而相關畫面顯示，闖禍的吳姓駕駛當時發現物流車向後滑行，並未快步上前追車，只是緩步走向撞擊點，似乎感到相當絕望；網友也調侃道「司機心都涼了，沒救了！」、「生無可戀，追著他（物流車）跑也沒用！」

據了解，遭撞的2台雙B名車，BMW車款為2018年出廠的X5、賓士則為2015年出廠的E250，目前網路標價分別達347萬和300萬出頭，相關整修費用可以想見也不會是小數目。

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