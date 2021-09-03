鹿港阿北靠種植擁上億身家　「扦插+日照」催生！一夕破產

▲犯嫌在租屋處種植大麻。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮一名61歲的張姓阿北擁槍自重，去年5月間取得大麻種子後，承租南投1處鐵皮屋、台中住處以扦插方式種植活株，再剪下枝葉製成乾燥大麻毒品，被彰檢查獲283株大麻植株、大麻磚等共近4千公克，初估不法獲利上億元，近日偵查終結，將張嫌依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，提起公訴。

該案由檢察官蔡奇曉指揮調查局航業調查處及保三總隊第一大隊偵辦破獲。起訴指出，張嫌上網購買照明設備、花盆、帳旁及營養素等物品，打造出各種大小的溫室，培育大麻幼苗成長至一定高度後，在反覆截枝扦插方式種植，等大麻活株成長後，再剪下大麻枝葉使其乾燥，進而製造大麻毒品；此外張男被查獲改造槍支、具殺傷力非制式子彈89顆等，也一併送辦。

張男於警詢、偵訊時均坦承不諱，訊後依毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品罪，及違反槍砲彈藥刀械管制條例，未經許可持有非制式手槍、89發子彈等罪嫌，予以提起公訴。

據了解，每株大麻成株約可製造200克的大麻成品，以現在市價每公克約1200-1500元不等，每株約可獲利25-30萬左右，初估張嫌所種植的大麻植株、製成乾燥大麻煙草、大麻葉、大麻磚等，市值至少超過上億元，目前檢警正全力循線追查。

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