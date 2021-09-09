密醫誆專利免開刀矯正畸形腳　2年削822萬！二審判決出爐

▲密醫施萬喜。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

自稱湖南中藥大學博士生、有大陸醫師資格的施萬喜，在媒體刊登廣告宣稱自己發明「免開刀」專利儀器與技術，可矯正小兒痲痺、畸形腳等。2018年開診所後共46名病人支付他共822萬元，最後因病患傷口潰爛檢舉，這才知道他是密醫。台中高分院審結，因施與多名被害人已和解，最後輕判2年，緩刑5年。

判決書指出，現年71歲的施萬喜沒有取得合法醫師資格，他竟從2018年開始在台灣大道二段自己經營的「中英國際義肢矯具有限公司」旁開設「中英萬喜診所」，雇用合格醫師與麻醉醫師並請自己的子、女擔任病患治療時的助手，女兒更身兼行政文書工作。

施翁透過平面媒體刊登自己身穿白色醫師服照片，並標榜免開刀治療小兒麻痺、畸形腳等疾病廣告，招攬不特定人前往就醫。病患到該診所就醫時，在診所外可見該診所外牆廣告看板上所刊登診所名稱與公司名稱簡稱「中英」兩字均相同，且均註明「免侵入性矯正」等文字。他也讓診所內不知情的護理人員叫他為「施院長」、「施醫生」，讓病患誤信他是合格醫師。

他也向病患謊稱，自己有發明免開刀矯正小兒麻痺、畸型腳等疾病專利儀器及技術，治療後數日就可正常行走。致病患誤信他具有合法醫師資格而同意接受治療，在自費支付2萬至69萬多元高額費用後，施翁就將病患帶到診所地下室開刀房內，他再打開布簾將病患上下半身分隔，掩飾從事非法醫療。

他在布簾內幫患者麻醉、開刀、注射肉毒桿菌、矯正等「鬆筋」治療行為，之後再開止痛藥給患者服用，並讓他們穿戴矯正輔具。最後因為張姓患者傷口感染，發炎潰爛，向衛生局檢舉，整起事件才曝光。施翁利用非法診療，短短2年就賺取822.6萬的診療費用。

施翁一審時辯稱，自己是湖南中藥大學博士生，具有醫生資格，但已在審理時，陸續賠償醫療費用，並與病患達成和解。合議庭認為施男違反醫師法、詐欺取財、過失傷害等罪，從重依違法醫師法判他3年6月徒刑，施男不服上訴台中高分院。

施翁審理時再辯稱，「我有巴金森失智氏病併憂鬱症及認知功能障礙」，請求精神鑑定，企圖爭取輕判；但合議庭認為，施翁雖確實有提出診斷證明，但其行為時到一審審理時，都沒提出這部分，且犯後對犯行均坦承不諱，能詳細清楚回答，可見行為當時，其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，並沒有不能辨識或顯著降低的情況。

合議庭審酌施翁二審期間又與多名患者達成和解，最後改判2年，緩刑5年，給予自新。全案仍可上訴。

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