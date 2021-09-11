駐美代表處擬正名台灣　趙少康揭「美國兩手策略」：中共不會接受

▲趙少康認為，駐美代表處若更名為台灣，需要有全盤的國安戰略備案因應，以維護台灣利益。（圖／翻攝趙少康臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

《金融時報》報導華府正認真考慮台灣提出的請求，將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。對此，中廣董座趙少康認為，對我們來說，最好的選擇是美國和中華民國「復交」，其次是美國雙重承認中華民國（ROC）和中華人民共和國（PRC），就算拜登政府不採行以上兩種方案，而將我駐美代表處改名「台灣代表處」，雖然會獲得台灣方面的歡迎，但勢必引來中共強烈反制，我們需要有全盤的國安戰略備案因應，以維護台灣利益。

趙少康今（11）日於臉書表示，對於美國考慮將我駐美代表處改名「台灣」，可想而知，中共不會接受，而拜登昨天和習近平通話還重申無意改變「一個中國」政策，因此研判，美國現在做的就是不和台灣復交、不和PRC斷交，只更改駐美代表處名稱為台灣，這也是美國的兩手策略。

趙少康說，如果美國同意更改我們駐美代表處名稱為台灣，大陸絕不可能亳無反應，因為一旦大陸不反應，或是不敢反應，其他國家就會跟著美國走，所以大陸一定會強烈反應、和美國交涉，結果只有兩種，一種是美國收回成命，不改了，可是現在美國國會「抗中」是主流，拜登應該不可能收回決定。

趙少康也指出，另一種可能則是拜登政府決定不理中國抗議，就是要改名台灣代表處，我們就要有全盤的國安戰略備案，大陸的任何反應都會影響台灣安全，如果大陸升高對台灣軍演、武嚇的強度，美國派航空母艦戰鬥群進駐台灣海峽反制，他們能夠保得住形勢不會惡化、不會擦槍走火嗎？我們國安團隊要嚴肅進行沙盤推演，不是只求更改名稱為台灣，很爽，但爽的背後要有全盤的備戰和國安應對戰略。

趙少康強調，為了台灣安全和利益，總統蔡英文應該要求美國，不能只對台灣安全維持口頭承諾，不能「戰略模糊」，必須戰略清晰，承諾一旦台海戰爭，美國會出兵防衛台灣。