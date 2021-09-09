蔣萬安無法認同中正紀念堂拆銅像　「製造對立無助社會和解」

▲國民黨立委蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

促轉會公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像。對此，身為蔣家第四代的國民黨立委蔣萬安表示「無法認同」，並認為製造對立及仇恨，無助社會和解。

促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內蔣介石銅像，盼兼顧轉型正義與銘記歷史刻痕，並且將公共空間還給民眾。

中廣集團董事長趙少康9日上午召開「戰鬥藍」行動記者會，蔣萬安會後受訪時表示，促轉會的做法只是製造更大的社會對立及仇恨，無助社會和解，實在無法認同。

蔣萬安認為，有關中正紀念堂未來的規劃，政府應該跟社會各界充分溝通對話，還原歷史真相、形成最大共識，才能撫平歷史傷痕，促進社會和解。

蔣萬安指出，促轉會目前最迫切要做的事情，是當時國家依據不法的有罪判決所沒收的財產，要儘速返還受難者或家屬，因為這些人的年事已高，既然促轉會已經撤銷上千件不法有罪判決，依法就應該即刻返還相關財產，「這麼迫切的事情為何遲至今天都沒做」。

蔣萬安強調，目前疫情持續延燒，全國上下都在共同防疫，各行各業因疫情受到衝擊，民眾生活苦不堪言的時候，民進黨這時還藉由促轉會進行政治操作，根本是在轉移疫苗不夠、疫苗施打政策毫無章法的焦點。

趙少康受訪時則表示，政府要把中正紀念堂改成「反省威權歷史公園」，唸起來就怪怪的，他認為應該改成「反共公園」，因為蔣中正最反共。

趙少康說，當年蔣中正過世時，他在美國看到各大媒體、三大電視網都說，「這是一個反共的巨人，這個時代堅決反對的就是他」，因為蔣中正的一生就是反共、從來沒有反對過，「他從頭到尾就是反共」。