趙少康號召戰鬥藍成員名單一次看　網羅國民黨27立委、45縣市議員

▲趙少康公布「戰鬥藍」完整名單，成員包括國民黨27名立委。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

中廣集團董事長趙少康號召成立「戰鬥藍」，累計有72名藍營民代加入，分別為27名國民黨立委，以及來自各縣市的45名議員。趙少康表示，戰鬥藍的成員以國民黨民代為主，但是也不會僅限於國民黨員，「如果民進黨願意撥亂反正，我們也歡迎」。

趙少康9日上午召開「戰鬥藍」行動記者會，號召國民黨27名立委、12名台北市議員、5名新北市議員、4名桃園市議員、6名台中市議員、2名台南市議員、15名高雄市議員、1名宜蘭縣議員共同響應，並由趙少康親自宣讀「戰鬥藍宣言」。

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）



根據戰鬥藍名單，成員包括國民黨立委賴士葆、孔文吉、吳斯懷、呂玉玲、吳怡玎、李貴敏、李德維、林思銘、林奕華、洪孟楷、馬文君、徐志榮、翁重鈞、張育美、陳以信、許淑華、陳雪生、溫玉霞、楊瓊瓔、廖婉汝、葉毓蘭、鄭天財、鄭正鈐、鄭麗文、魯明哲、蔣萬安、羅明才等人。

在議員部分，成員則包含台北市議員王鴻薇、徐巧芯、徐弘庭、陳炳甫、李明賢、李柏毅、張斯綱、羅智強、鍾沛君、游淑慧、侯漢廷、闕枚莎；新北市議員陳明義、葉元之、林國春、陳偉杰、江怡臻等人。

另外，還有高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜、邱于軒、宋立彬、陳若翠、李雅芬、陳美雅、陳玫娟、黃柏霖、黃紹庭等人。

此外，包含桃園市議員舒翠玲、朱珍瑤、梁為超、徐玉樹；台中市議員黃健豪、陳文政、張彥彤、羅廷瑋、賴義鍠、陳本添；台南市議員謝龍介、蔡育輝；宜蘭縣議員林岳賢也都在戰鬥藍的名單當中。

▲國民黨立委蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）



趙少康受訪時表示，戰鬥藍的成員當然以國民黨民代為主，但是也不會僅限於國民黨員，社會各界都可以參加，「民進黨願意撥亂反正，我們也歡迎，民眾黨也可以」。

國民黨立委賴士葆指出，國民黨現在總共有38席立委，如果扣掉黨團三長、1位主席，還有幾位情況比較特殊的委員，大概只有5名立委沒有參加戰鬥藍，希望戰鬥藍能夠發揮集體戰鬥力，幫助國民黨再次贏回政權。

國民黨立委蔣萬安則說，戰鬥藍一定會跟國民黨配合，並且要發揮團結國民黨的力量，只要是為了台灣人民好，不管是捍衛生命健康安全、維護公平正義、堅守民主自由，戰鬥藍都會挺身而出為全民戰鬥，接下來也會就事論事、為所當為，很高興趙少康發起這樣的精神理念。

▲中廣集團董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



以下為戰鬥藍宣言：

我們是戰鬥藍！我們安身立命的島嶼在哀嚎哭泣，土地乾涸、限水、停耕，暴雨、天坑、土石流呑沒人命、毀壞家園，極端氣候不是議題，是生存的命題，不負責任的民進黨怯懦的躲在「2025非核家園」空頭支票的背後，不敢面對台灣缺水、缺電，不敢面對碳排放的毒化，不敢承諾台灣在2050年達到碳中和。



我們的民主制度在崩壞，執政的民進黨專橫傲慢，大法官不是憲政的守護者，大法官是蔡英文大總統制的禁衛軍。



民進黨立委不敢有任何反對，根本不能監督政府，部會首長唯黨是從，任由民進黨派系操控，他們眼中只有利益，沒有人民，摧毀文官體系的中立，甘做民進黨掠奪選票的幫兇。



不敢做夢的厭世代深陷低薪困境，買不起房子 生不起孩子，新冠疫情加劇對未來的失落與茫然，民進黨政府債台高築，看不到勞保年金破產的警訊，無能帶領台灣轉型脫困，只會政策買票大撒幣，只會釋放台灣民粹的幽靈，只會鼓動反中、抗中，就能歡慶收割權力的盛宴。



兩岸敵意快速升高，蔡英文正把台灣帶向危險的衝突邊緣。

蔡英文不敢獨、不願和，國家領導人淪為美、中對抗的棋子，國家安全依託在美國蒼白的口頭承諾，親美、反美；親中、反中，成了動員麻痺選民的魔咒，一次次綁架、裹脅人民往危險衝撞。

不惜代價，我們要拿回國家命運的主導權。

我們也要正告北京政府，停止軍機穿越海峽中線的挑釁，放棄武力攻台的意圖，要正視中華民國存在的事實與生存的權利，武力是不能解決兩岸問題的。

我們是戰鬥藍！要為台灣的未來而戰。

我們是戰鬥藍！要為少子化、貧富差距、世代正義而戰。

我們是戰鬥藍！要為降低地球暖化，防止氣候變遷、破壞子孫後代的環境而戰。

我們是戰鬥藍！要為中華民國的尊嚴與生存而戰。

我們是戰鬥藍！要為免於戰爭，台海和平而戰。

我們是戰鬥藍！要為人民阻擋民進黨一黨獨大、派系分贓而戰。



沒有戰鬥力，如何制衡民進黨？沒有戰鬥力，如何扳倒民進黨？

專權、沈淪、腐化的民進黨正在啃蝕台灣的民主，藍軍如果不能奮力抵擋、拿回執政權，就失去存在的價值。

我們深切瞭解社會的期待、人民的希望，我們會揭穿民進黨愚民政策的騙術，發揮堅強戰力，分進合擊，聯手作戰，對抗不公不義，我們無所畏懼



我們是戰鬥藍！要為2022及2024的勝選而戰，我們不能讓民進黨的民粹魔咒繼續傷害台灣



我們來自群眾，群眾的力量就是我們的力量！

戰鬥藍是一種精神，一種態度，一種意念，一種號召、一種行動、一種決心

我們決心為人民而戰！我們是戰鬥藍！