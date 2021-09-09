　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康號召戰鬥藍成員名單一次看　網羅國民黨27立委、45縣市議員

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康公布「戰鬥藍」完整名單，成員包括國民黨27名立委。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

中廣集團董事長趙少康號召成立「戰鬥藍」，累計有72名藍營民代加入，分別為27名國民黨立委，以及來自各縣市的45名議員。趙少康表示，戰鬥藍的成員以國民黨民代為主，但是也不會僅限於國民黨員，「如果民進黨願意撥亂反正，我們也歡迎」。

趙少康9日上午召開「戰鬥藍」行動記者會，號召國民黨27名立委、12名台北市議員、5名新北市議員、4名桃園市議員、6名台中市議員、2名台南市議員、15名高雄市議員、1名宜蘭縣議員共同響應，並由趙少康親自宣讀「戰鬥藍宣言」。

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

根據戰鬥藍名單，成員包括國民黨立委賴士葆、孔文吉、吳斯懷、呂玉玲、吳怡玎、李貴敏、李德維、林思銘、林奕華、洪孟楷、馬文君、徐志榮、翁重鈞、張育美、陳以信、許淑華、陳雪生、溫玉霞、楊瓊瓔、廖婉汝、葉毓蘭、鄭天財、鄭正鈐、鄭麗文、魯明哲、蔣萬安、羅明才等人。

在議員部分，成員則包含台北市議員王鴻薇、徐巧芯、徐弘庭、陳炳甫、李明賢、李柏毅、張斯綱、羅智強、鍾沛君、游淑慧、侯漢廷、闕枚莎；新北市議員陳明義、葉元之、林國春、陳偉杰、江怡臻等人。

另外，還有高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜、邱于軒、宋立彬、陳若翠、李雅芬、陳美雅、陳玫娟、黃柏霖、黃紹庭等人。

此外，包含桃園市議員舒翠玲、朱珍瑤、梁為超、徐玉樹；台中市議員黃健豪、陳文政、張彥彤、羅廷瑋、賴義鍠、陳本添；台南市議員謝龍介、蔡育輝；宜蘭縣議員林岳賢也都在戰鬥藍的名單當中。

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

趙少康受訪時表示，戰鬥藍的成員當然以國民黨民代為主，但是也不會僅限於國民黨員，社會各界都可以參加，「民進黨願意撥亂反正，我們也歡迎，民眾黨也可以」。

國民黨立委賴士葆指出，國民黨現在總共有38席立委，如果扣掉黨團三長、1位主席，還有幾位情況比較特殊的委員，大概只有5名立委沒有參加戰鬥藍，希望戰鬥藍能夠發揮集體戰鬥力，幫助國民黨再次贏回政權。

國民黨立委蔣萬安則說，戰鬥藍一定會跟國民黨配合，並且要發揮團結國民黨的力量，只要是為了台灣人民好，不管是捍衛生命健康安全、維護公平正義、堅守民主自由，戰鬥藍都會挺身而出為全民戰鬥，接下來也會就事論事、為所當為，很高興趙少康發起這樣的精神理念。

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲中廣集團董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

以下為戰鬥藍宣言：

我們是戰鬥藍！我們安身立命的島嶼在哀嚎哭泣，土地乾涸、限水、停耕，暴雨、天坑、土石流呑沒人命、毀壞家園，極端氣候不是議題，是生存的命題，不負責任的民進黨怯懦的躲在「2025非核家園」空頭支票的背後，不敢面對台灣缺水、缺電，不敢面對碳排放的毒化，不敢承諾台灣在2050年達到碳中和。

我們的民主制度在崩壞，執政的民進黨專橫傲慢，大法官不是憲政的守護者，大法官是蔡英文大總統制的禁衛軍。

民進黨立委不敢有任何反對，根本不能監督政府，部會首長唯黨是從，任由民進黨派系操控，他們眼中只有利益，沒有人民，摧毀文官體系的中立，甘做民進黨掠奪選票的幫兇。

不敢做夢的厭世代深陷低薪困境，買不起房子 生不起孩子，新冠疫情加劇對未來的失落與茫然，民進黨政府債台高築，看不到勞保年金破產的警訊，無能帶領台灣轉型脫困，只會政策買票大撒幣，只會釋放台灣民粹的幽靈，只會鼓動反中、抗中，就能歡慶收割權力的盛宴。

兩岸敵意快速升高，蔡英文正把台灣帶向危險的衝突邊緣。

蔡英文不敢獨、不願和，國家領導人淪為美、中對抗的棋子，國家安全依託在美國蒼白的口頭承諾，親美、反美；親中、反中，成了動員麻痺選民的魔咒，一次次綁架、裹脅人民往危險衝撞。

不惜代價，我們要拿回國家命運的主導權。

我們也要正告北京政府，停止軍機穿越海峽中線的挑釁，放棄武力攻台的意圖，要正視中華民國存在的事實與生存的權利，武力是不能解決兩岸問題的。

我們是戰鬥藍！要為台灣的未來而戰。

我們是戰鬥藍！要為少子化、貧富差距、世代正義而戰。

我們是戰鬥藍！要為降低地球暖化，防止氣候變遷、破壞子孫後代的環境而戰。

我們是戰鬥藍！要為中華民國的尊嚴與生存而戰。

我們是戰鬥藍！要為免於戰爭，台海和平而戰。

我們是戰鬥藍！要為人民阻擋民進黨一黨獨大、派系分贓而戰。

沒有戰鬥力，如何制衡民進黨？沒有戰鬥力，如何扳倒民進黨？

專權、沈淪、腐化的民進黨正在啃蝕台灣的民主，藍軍如果不能奮力抵擋、拿回執政權，就失去存在的價值。

我們深切瞭解社會的期待、人民的希望，我們會揭穿民進黨愚民政策的騙術，發揮堅強戰力，分進合擊，聯手作戰，對抗不公不義，我們無所畏懼

我們是戰鬥藍！要為2022及2024的勝選而戰，我們不能讓民進黨的民粹魔咒繼續傷害台灣

我們來自群眾，群眾的力量就是我們的力量！

戰鬥藍是一種精神，一種態度，一種意念，一種號召、一種行動、一種決心

我們決心為人民而戰！我們是戰鬥藍！

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
劉樂妍PO「女子如廁照」　屁股看光被罵爆
首度跟黃曉明演夫妻！趙薇被封殺　傳找42歲女星救火
Delta侵台　藥師點名「6月一件怪事」
打BNT「影響精子質量」？　日不孕專家實測結果曝
印度博士約台妹賞夜景　「錯開綠燈」滑胸摸乳下場慘了
首度隔離「第二圈接觸者」　陳時中說原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙少康號召戰鬥藍成員名單一次看　網羅國民黨27立委、45縣市議員

林為洲要林智堅表態不選2022　柯建銘：不應為政黨利益抵抗城市發展

「一定要阻斷隱形傳播鏈！」　侯友宜：可能接觸過住戶者都安排採檢

「戰鬥藍是國民黨分裂的開始」　柯建銘呼籲藍營不應無節制杯葛

五倍券成本20.85億　洪孟楷：執意發券就浪費「現金入戶少花20億」

新竹年輕世代力挺合併升格　啟動「一週一鄉鎮」宣講活動

「條子鴿中傷普通年輕人」　謝長廷：我要忙別的但謝維洲可以告他

蔣萬安無法認同中正紀念堂拆銅像　「製造對立無助社會和解」

第二批Delta疫苗抵台　賴清德：我們正用實際行動克服疫情

陳柏惟選服數字「爆2處造假」　刪Q怒控：欺騙選民！

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

野豬騎士來囉！牠大街「逆向狂飆」　直直衝撞逼車...男嚇腿軟：緊酸喔

趙少康號召戰鬥藍成員名單一次看　網羅國民黨27立委、45縣市議員

林為洲要林智堅表態不選2022　柯建銘：不應為政黨利益抵抗城市發展

「一定要阻斷隱形傳播鏈！」　侯友宜：可能接觸過住戶者都安排採檢

「戰鬥藍是國民黨分裂的開始」　柯建銘呼籲藍營不應無節制杯葛

五倍券成本20.85億　洪孟楷：執意發券就浪費「現金入戶少花20億」

新竹年輕世代力挺合併升格　啟動「一週一鄉鎮」宣講活動

「條子鴿中傷普通年輕人」　謝長廷：我要忙別的但謝維洲可以告他

蔣萬安無法認同中正紀念堂拆銅像　「製造對立無助社會和解」

第二批Delta疫苗抵台　賴清德：我們正用實際行動克服疫情

陳柏惟選服數字「爆2處造假」　刪Q怒控：欺騙選民！

裕民8月營收月減8.73%但不影響獲利、中航營收月增4%　都看好後市

歐德生／全島一命！機組人員應14+7　或入住防疫特區

王柏融生日先發無安打吞1K　則本昂大120球完封勝

防Delta病毒！白家綺簽女兒BNT疫苗同意書「達成群體免疫」

林靖凱得點圈二壘打　統一2比1領先樂天

抱怨廁所沒有門…劉樂妍PO「女子如廁照」！　屁股看光陸網罵爆

「最陰森家庭」再登場！莎莉賽隆回歸《阿達一族2》

趙少康號召戰鬥藍成員名單一次看　網羅國民黨27立委、45縣市議員

首度跟黃曉明演夫妻！趙薇新戲才開拍被封殺…傳找42歲演技女星救火

Delta攻入新北社區　藥師點名「6月一件怪事」

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

政治熱門新聞

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

快訊／新北今+3！　1裝修工人確診、2例居隔陽性

快訊／三重新增2本土「無關幼兒園群聚」　Ct值超過30

Delta攻台人心慌！　周玉蔻1句話暗示下午數字

快訊／新北今增13校停課　侯友宜：兩天停了16校「共7369人」

快訊／板橋社區「B棟裝修工人」確診

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福、全聯

快訊／五倍券數位綁定9月22日上線　預約官網「5000.gov.tw」

台大麻醉護理師在北市足跡曝光

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

快訊／五倍券範圍　食衣住行、繳學雜費都可以

LIVE／板橋社區400人清空　侯友宜最新說明

快訊／確診裝修工住文山區　染疫台大護理師匡132人採檢出爐

快訊／五倍券加碼8種優惠券　藝Fun券、動滋券怎麼用一次看

更多熱門

相關新聞

蔣萬安無法認同拆銅像　製造對立無助和解

蔣萬安無法認同拆銅像　製造對立無助和解

促轉會公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像。對此，身為蔣家第四代的國民黨立委蔣萬安表示「無法認同」，並認為製造對立及仇恨，無助社會和解。

趙少康號召戰鬥藍　藍委狂言要出草民進黨

趙少康號召戰鬥藍　藍委狂言要出草民進黨

趙少康：中正紀念堂改名「反共公園」

趙少康：中正紀念堂改名「反共公園」

國民黨批國慶「中華民國」被消失　陳亭妃：每年吵不煩嗎？

國民黨批國慶「中華民國」被消失　陳亭妃：每年吵不煩嗎？

疫苗補助欠2個月！傳「200家↑診所關門」　陳時中回應了

疫苗補助欠2個月！傳「200家↑診所關門」　陳時中回應了

關鍵字：

趙少康戰鬥藍國民黨賴士葆蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

澎恰恰欠債失聯　許效舜經紀人曝「最後聯繫時間點」　

周末有望放颱風假！璨樹路徑北修

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

澎恰恰驚傳失聯！警探訪住家關切

補班日碰上颱風假該怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面