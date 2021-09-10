趙少康成立戰鬥藍　陳學聖預言：國民黨下任主席面臨路線選擇考驗

▲國民黨前立委陳學聖。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

中廣董事長趙少康籌組「戰鬥藍」團體，在國內政壇引起關注。國民黨前立委陳學聖10日表示，國民黨近年來只要有派系，結局就是出走，他認為戰鬥藍的下一步是為自己作抉擇，同時也預言戰鬥藍讓國民黨再次面臨路線的抉擇，更考驗著下任主席的包容力和整合力。

陳學聖透過臉書發文表示，戰鬥藍昨盛大成立，軍容整齊，但當被問到是否會變成「黨中之黨」、「黨內派系」，所有的人全部矢口否認，因為翻翻國民黨近些年來的歷史，只要有派系出現，結局就是出走，從「新國民黨連線」變新黨，「宋系人馬」變親民黨，「本土派」變台聯黨，一次次的分裂，藍營愈來愈弱，綠營愈來愈強。

陳學聖回顧，國民黨立法院黨團有段時間，黨中央還正式發文，禁止成立次團，避免再有分裂，所以戰鬥藍避談派系，表態支持任何一位新當選的主席，就是怕被誤解，又要搞分裂了。

陳學聖強調，他還是要問一個根本的問題，就是「國民黨到底是因為有派系而分裂，還是不能包容異己而分裂？」民進黨曾經公開說要解散派系，但現在仍然派系縱橫，黨內競爭也常殺的刀刀見骨，可是對外，一定團結一心，更少有政治人物出走。

陳學聖建議，如果同意派系自由組成，各自壯大，重大政策或路線之爭，比實力，找共識，這也是一個方法，就怕一切模糊，凡事遮掩，最後沒人說個準，又落入惡性循環，黨內靜悄悄、假團結，對外惡鬥、頻頻猛放炮，這才不能團結，所以戰鬥藍的下一步，是為自己作抉擇，也是讓國民黨再次面臨路線的抉擇，更考驗著下任主席的包容力和整合力。