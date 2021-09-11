快訊／松山區國中生確診「920人PCR」　目前904人篩檢陰性

記者蘇晏男／台北報導

針對松山某國中生確診，台北市長柯文哲11日指出，此次北市總共篩檢920人，現在904人PCR陰性，其餘16人結果今天就會出來。柯也說，該確診學生是感染Alpha變種病毒，且判定傳染他人機率不大，所以松山某國中案例就這樣結束掉。

在北市7大院區免費PCR篩檢上，柯文哲說，昨篩了1838人，無人確診；台北市目前為止，具活性的社區感染應該很少，有發現，北市就圈起來撲滅。所以策略上，做好邊境防疫，盡快把疫苗打完， 過度期中，北市府盡科學上知識與行政能力盡量擋住。