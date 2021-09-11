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719前沒勾AZ等無疫苗　她曝「神速1招」：一天內家人全打完

網搜小組／劉維榛報導

7月19日前沒勾AZ的民眾，想打疫苗卻總是被放生？一名女網友透露，自己就是719前沒勾AZ的苦主，不滿疫苗看得到吃不到，乾脆向在地診所預約殘劑，結果隔天就收到電話通知，「一天之內，本來沒打到疫苗的家人，全部都打完了！」

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO等不到預約平台通知，索性預約殘劑！（示意圖／記者湯興漢攝）

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本站報導《719前沒勾AZ！等完495萬人「輪他們打第二劑」　網：我一劑都沒有》，一名網友討拍，第八輪AZ預約的對象分為兩類，其中一類已經可以預約接種第二劑；然而，30多歲的他卻連第一劑都還沒打，他覺得這樣的決策實在很離譜。

據指揮中心資料指出，7月19日收單時，願意接種AZ疫苗者共有495萬人。指揮官陳時中曾強調，疫苗接種會依照長幼有序開放，無關登記順序；不過陳時中之後也解釋，長幼有序是依照7月19日之前的名單排序，其他新增登記、或者原先已經登記更改意願者，都會排序在這批人之後，「這樣比較公平」。

而最新第九輪施打對象出爐，需於9/17 12時前完成意願登記，如下：

BNT第一劑：18至22歲、65歲以上，以及40歲以上的第九類可預約第一劑

高端的二劑：9/28前符合第二劑間隔4週以上民眾，則可以預約高端第二劑

▲▼第九期提供BNT第一劑已及高端第二劑。（圖／指揮中心提供）

▲第九期疫苗，9月20日開放預約。（圖／指揮中心提供）

對此，台南一名女網友在PTT以「現在預約殘劑是不是比等政府順序還快？」為標題表示，自己就是那個719前沒勾AZ，到現在直接被政策海放，看不到別人車尾燈的「低端人口」。

眼看Delta進入社區感染，原PO不願坐以待斃，9日時，她與家人分批打給附近診所預約殘劑，結果家人隔天就接到電話，順利打到殘劑，而原PO則是當天傍晚接到電話，且到了晚上9點，還事後還有兩家診所也打來通知。

原PO透過自身經歷直呼，「一天之內，本來沒打到疫苗的家人全部都打完了，先不討論疫苗政策有沒有問題，有沒有現在預約殘劑比等政府順序還快的八卦？」

文章曝光後，引發網友討論，「有管道的都去打殘劑了，一般人排不到」、「AZ很容易多抽」、「可能去等BNT了吧」、「想快一點本來就是自己積極預約殘劑啊」、「想打AZ的都打完了 ，老人第二劑AZ打完就準備過剩送友邦」。

▲▼ 現在預約殘劑是不是比等政府順序還快？（圖／翻攝PTT）

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