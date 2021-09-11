璨樹來襲！北市晚間8點關閉疏散門　拖吊未駛離河川區車輛

▲燦樹颱風轉為中颱，但威力仍不容小覷。（圖／翻攝自Facebook／彭啟明）



記者陳家祥／台北報導

因應颱風璨樹逐步逼近北台灣，台北市災害變中心於今下午2時提升為二級開設。另外，北市水利處表示，將於11日20時起開始關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道，並拖吊未駛離河川區的車輛，11日22時將疏散門全部關閉，請車主盡速將車輛駛離河川區。

台北市長柯文哲11日晨會聽取災害防救辦公室簡報，要求各局處完成整備，嚴陣以待，並指示台北市災害變中心於今下午2時提升為二級開設。柯文哲提醒，目前看來璨樹影響北部地區最顯著的時段落在12日，雖然當天是週日，不少民眾還是會關心是否會停班停課，所以要求人事處跟新北市、基隆市保持密切聯繫，及早確定及早發布訊息。

北市府指出，根據中央氣象局最新預報資料，北市預計於今11日中午前後進入陸上警戒區域範圍，入夜後風雨將逐漸增強，12日下午到13日清晨是受到璨樹颱風影響最顯著時段。

北市水利處表示，璨樹颱風即將影響北台灣地區，且上游水庫可能洩洪，將造成本市河川水位上漲，台北市政府將於11日20時起開始關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道，並拖吊未駛離河川區的車輛，11日22時將疏散門全部關閉，請車主盡速將車輛駛離河川區，以免遭受拖吊及裁罰。