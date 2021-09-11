快訊／危機解除！松山區某國中生確診為「Alpha」　柯文哲：與新北無關

記者陳家祥／台北報導

各界關注的松山區某國中確診個案，經基因定序後確定為感染「Alpha」，台北市長柯文哲11日在防疫記者會上宣布「危機解除」，表示「個案是Alpha不是Delta，跟新北無關」，經抗體檢測、PCR採檢等數據研判該學生為「殘陽」，Ct值超過30，傳染力低。

柯文哲表示，松山區某國中學生確診，同班同學要匡列、足球隊要匡列、家人要匡列、家教班要匡列，且足球隊又來自不同班級，一下子幾乎全校都要匡列。如今卻認為Alpha不是Delta，「危機解除」。

柯文哲解釋，這位同學第一次PCR的Ct值是33、第二次是35，感染率很低，而且定序出來是Alpha，不是Delta，「危機解除一大半，跟新北沒關係」；此外，檢測抗體為IGM+、IGG-，體內S抗體是正、N抗體正，至少是2、3週前的案例，證明他的抗體不是打疫苗來的是自然感染。

他說，再配合PCR的Ct值，可以判定這個同學很久以前感染，只是鼻腔做PCR檢查是陽性，一般來講這是「殘陽」，臨床上判斷這種病人會傳染的機會很低，這就危機解除一大半。

柯文哲說，雖然這樣，但第一圈的接觸者為了安全起見，還是觀察一陣子。至於接觸者的接觸者，感染機會更低，所以，在基於科學上，對其他同學來說，要說是好消息也可以、壞消息也可以，因為「你們要回去上課了，不能放假」。