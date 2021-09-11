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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／確診國中生定序為「Alpha」！柯文哲最新指示出爐

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內本土新冠肺炎案例「+0」，新增5例境外移入案例；另確診個案中無新增死亡。各界關注的松山區某國中確診個案，經基因定序後確定為「Alpha」，危機暫時解除；而該校師生678人經PCR篩檢後，皆為陰性，疫情暫時未有擴散危機。針對北市最新防疫作為，台北市長柯文哲11日下午召開記者會說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、台北市教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

北市衛生局指出，松山區某國中3輛篩檢巴士採檢678人，採檢結果全部陰性；案16179的同班師生及足球隊友於防疫旅館隔離，10日已採檢60位也全部陰性，今天續採其他42位。

針對松山區某國中生確診，柯文哲10日在記者會上表示，「學校的結構，常常會造成需要隔離的人很多」，一個國中生確診全班隔離，但那個同學本身又是足球校隊，除了上課跟同班同學有接觸，下課又跟足球隊有接觸。

而足球隊是全校各班來的，導致一下需要匡列的人變成足球隊有的班級都被匡列，且還有他的家人，還有補習班。

副市長黃珊珊表示，10日雖然有5間學校有停課狀況，但多屬預防性停課，台北市有確診的只有1位松山區的國中生，之前停課的都是跟新北幼兒園有關。黃說，國中生部分已請中央做基因定序，但是因Ct值已大於30，所以定序不一定做得出來。目前感染源的部分正在做釐清，要了解他這幾天的活動史。

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