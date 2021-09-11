國小女師暗槓環保競賽禮券！只給學生紅包袋　她辯：有請喝牛奶

▲國小校內環保廢電池回收競賽，得名班級可獲得禮券，卻被負責的承辦老師A走。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區某國小張姓女老師，負責辦理校內環保回收競賽時，原該照名次把教育局發的5萬元禮券分給各班級，卻暗自抽走部分禮券，有的班級只拿到紅包袋，裡面空無一物，張女認罪解釋，得獎班級的廢電池是她給的，她也有用禮券買牛奶請學生喝。台北地檢署考量她已補回禮券，依侵占罪給予緩起訴處分1年，支付公庫10萬元。

據了解，40多歲的張姓女老師原本兼任學校的衛生組長，在事發後已經被拔掉行政職，因她具有正式教師身分，目前校方僅安排她上最低時數的科任教學。

北檢調查，這間新店區的國小在2018、2019年間，參加新北市校際環保比賽名列前茅，獲得市府頒贈的5萬元萊爾富商店禮券，張姓女老師身為衛生組長，拿到禮券後經校方指示，再辦1場校內廢電池回收競賽來排名分配。

▲張姓女老師已被解除行政職，現在只能上最低時數的科任課程。（示意圖／視覺中國）

結果競賽結束，部分得獎的班級導師在張女要求下，在排名成績上簽名，事後卻沒拿到獎品禮券，另外有的班級拿到紅包，裡面什麼都沒有，原本大家不以為意，但張女自己上簽呈回報競賽獎項分配時，才發現被登記成有拿禮券。

校方展開內部調查，張師表示第1名班級的回收品廢電池，是她從家裡拿來提供的，覺得自己也有資格拿禮券，另外有些禮券被她拿去購買學校用品，其中包括牛奶，是請一些利用課外時間幫忙義務勞動的學生喝，但是學生受訪時表示，印象中沒喝過。

案經新北市教育局移送法辦，檢察官考量張師最終坦承犯行，且已花錢購買裡全回補給學校，考量張師身負教育工作，且無前科，因此給予緩起訴處分，處分期間1年，條件是繳交10萬元給國庫。

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