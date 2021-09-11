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社會 社會焦點 保障人權

超狂輕熟女賣「原味按摩棒」！外送員代付款取貨　買家卻神隱了

▲SEAT 理事長 彭仕邦、Lalamove、外送平台。（圖／記者彭懷玉攝）

▲LALAMOVE外送員遭客人詐騙代付款，拿到的商品只是用過的骯髒按摩棒。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓女子涉嫌利用外送平台的「代付」服務，1人分飾2角，先佯裝買家下單代購商品，再以賣家身分約外送員當面收錢交貨，之後外送員卻始終連絡不上買家，打開簡陋包裝的商品，竟是已用過、沾滿屑屑的條狀按摩棒等沒用廢物，前後5名外送員因此被騙走墊付款加服務費共近2萬元，台北地檢署10日依詐欺罪起訴周女。

受害的外送平台LALAMOVE過去就曾發生外送員受騙上當事件，業者為了避免類似情況發生，也特別設定外送員代墊款的金額上限，個人用戶最多只能2000元，企業用戶使用儲值代付建議只能5000元，沒想到這項為消費者著想的服務，仍持續遭有心人利用。

▲▼LALAMOVE外送平台提供代客付款的服務，個人用戶上限2000元。（圖／翻攝業者官網）

▲LALAMOVE外送平台提供代客付款的服務，個人用戶上限2000元。（圖／翻攝業者官網）

檢警調查，年約30歲的周姓女子慣常使用自己以及他人手機註冊平台，然後自己跟自己購買遊戲點數卡等小額商品，而且都是以賣家身分，和接單外送員約在台北市忠孝東路、敦化南路住處附近交貨，外送員到場取貨並依訂單代付款項後，再也聯繫不上買家。

外送員憤而拆開商品簡陋包裝，才赫然發現，所謂的遊戲點數卡，只是用普通香菸盒裝著的一坨衛生紙，還有外送員收到的商品是沾滿屑屑的條狀按摩棒，檢察官調查認定周女用相同手法詐騙5次，不法所得近2萬元，另1件客戶登記為楊姓女子，但實際上收下代付款的是個不知名男生，因無事證顯示楊女涉案，處分不起訴。

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