不要脫口罩！北市教育局暫緩9萬多學生校園「口腔、耳鼻喉」健檢

▲北市教育局將暫緩學生健檢「口腔檢查」及「耳鼻喉檢查」等項目。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

雙北疫情連環爆，台北市教育局今（11日）表示，為嚴防Delta病毒株傳播，各級學校原則上暫緩辦理學生健康檢查中「口腔檢查」及「耳鼻喉檢查」項目，未來將視疫情狀況調整規劃於明年4月前執行完畢。

因應疫情，教育局訂定「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」，規定校園教職員工生除用餐及飲水外，應全面全時戴口罩；健康檢查相關工作人員在入校前至少應完成疫苗第一劑接種且滿14日，倘疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

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9月1日開學後，教育局依往例委託聯合醫院於9月至12月為一、四、七、十年級約93,100名學生進行學生健康檢查，項目包含全身理學、尿液、胸部X光、血液、蟯蟲等項目，以保障學生健康並教導學生認識自己的身體，積極地進行自我健康管理。

教育局呼籲，在辦理健康檢查項目時，學生排隊應維持適當距離，並落實消毒等防疫作為外，考量近日Delta病毒株入侵，教育局及聯合醫院調整學生健康檢查執行項目，將「口腔檢查」及「耳鼻喉檢查」等較無急迫性且須脫去口罩之項目，以暫緩辦理為原則，並視疫情發展狀況，於明年4月前由聯合醫院再次入校為學生檢查。

