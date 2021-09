她被比特犬「咬掉鼻子」毀容變怪物！動刀整容7次　竟又領養2隻狗

▲梅耶絲動刀整容7次才復原。(圖/翻攝自Facebook/Gabrielle Myers)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名女子3年前被朋友家的比特犬攻擊,整個鼻子被硬生生咬下來,當場血流如注,緊急送醫後仍無法接回,導致女子幾乎毀容,做了7次整形手術才勉強復原,但這名女子竟然一點都不怨恨咬傷牠的狗,甚至在康復後又領養了兩隻狗。

Woman had nose completely torn off in dog attack - but she doesn’t blame pet https://t.co/FUnjYQuhgy