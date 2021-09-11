她被比特犬「咬掉鼻子」毀容變怪物！動刀整容7次　竟又領養2隻狗

▲梅耶絲動刀整容7次才復原。（圖／翻攝自Facebook／Gabrielle Myers）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子3年前被朋友家的比特犬攻擊，整個鼻子被硬生生咬下來，當場血流如注，緊急送醫後仍無法接回，導致女子幾乎毀容，做了7次整形手術才勉強復原，但這名女子竟然一點都不怨恨咬傷牠的狗，甚至在康復後又領養了兩隻狗。

Woman had nose completely torn off in dog attack - but she doesn’t blame pet https://t.co/FUnjYQuhgy — The Sun (@TheSun) September 10, 2021

住在印第安納州的31歲女子梅耶絲（Gabrielle Myers）3年前到朋友家玩時，被朋友所飼養的比特犬撲倒，當時狗先咬了她的下巴，接著又一路往上啃咬，等到梅耶絲一邊尖叫一邊回過神時，她已經滿臉是血，而且整個鼻子都被咬掉。

梅耶絲表示，「當時我震驚到沒什麼感覺，但當我意識到不對勁時，我把雙手從臉上移開，這時我發現我的上嘴唇在右手上，整個鼻子掛在左手手指上，當我的手往外移，整個鼻子就從我的胸口一路往下滾，掉在我的腳旁邊。」

▲梅耶絲現在仍非常愛狗。（圖／翻攝自Facebook／Gabrielle Myers）



梅耶絲嚇到大聲尖叫，所有朋友也都嚇壞了，有人立刻叫救護車，有人立刻將她的鼻子冰起來，希望有機會能夠縫回去。不過醫生表示，鼻子已經無法接回，而且牙齦也受傷，上排牙齒鬆動的情況下，她也無法吃固體食物。

回憶起當時的狀況，梅耶絲說，「我看起來就像個怪物，一個外星人，一點也不像人類。」梅耶絲後來前後做了7次的整形手術才逐漸復原。令人感到意外的是，梅耶絲仍舊非常愛狗，也完全不怨恨咬傷她的比特犬，但目前已經和狗主人斷絕了關係。

梅耶絲現在領養了兩隻狗，她希望能夠讓人們意識到，並非所有狗都是危險的，不希望大家對比特犬有負面觀感，「我不想要有一隻比特犬因為我而被殺死，我實在是太愛牠們了。」她現在也常常在TikTok分享和其他遭狗咬傷的人相互鼓勵的影片。

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