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「埃及3兄弟」解隔離才陰轉陽！醫驚「太離奇」揭關鍵原因

板橋社區群聚「埃及三兄弟」返台後皆陰轉陽，令醫師訝異不已。（示意圖／趙文彬攝）

▲板橋社區群聚「埃及三兄弟」返台後皆陰轉陽，令醫師訝異不已。（示意圖／TWANT提供）

圖文／CTWANT

本土近期接連爆發疫情群聚案，昨（9日）再度新增4例確診；其中2例為自埃及返台家長的哥哥與表哥，另外兩人則是裝潢工夫婦。對此，草屯療養院醫師沈政男在臉書點出，自埃及返台的3人，檢疫期間皆為PCR陰性，之後才驗出Ct值30幾，讓他直呼太過離奇，隨後也仔細分析導致此結果的可能原因，應該就是「偽陰性」。

沈政男在臉書發文表示，埃及案例中，3人的IgG與IgM都是陽性，代表發病時間在7至28天前，明顯是入境後發病，並非陰轉陽；而3人的在檢疫期間都是陰性，卻在板橋社區群聚案匡列時被驗出Ct值30幾，讓他直呼離奇，「從傳染狀況來講，檢疫中發病的機會比較大，而且，如果是檢疫後發病，怎麼會三兄弟都是如此？須知，你要抓到一個超長潛伏期案例都不簡單了，何況是一次三例？」

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對於3兄弟在檢疫後才發病，解隔離前卻驗出是PCR是陰性，沈政男也分析出極大的可能原因為偽陰性，「如果三例都是偽陰性，就要看看是不是同一個流程所採，是否有什麼系統性誤差。反過來說，如果不是PCR偽陰性，那麼三例都屬超長潛伏期，那就可以投稿國際期刊了。」

不過，沈政男也在臉書指出，雖然台灣近日接連爆發群聚案，但感染源皆已被確實掌握，疫情也都在掌握中並未擴大，「社區防線已經具備一定強度，至今沒有讓病毒滲入社區深處。」同時，他也肯定政府的防疫措施，「台灣已經從先前alpha疫情學得教訓與經驗，防疫已經越做越好。」

沈政男表示，近日確診案接連爆出，難免造成外界不安，但疫情目前仍在可控範圍，靠著「二級警戒+疫苗覆蓋率=三級警戒」，政府的防疫政策已確實在社區建立了一定強度的防線，大家不需過度緊張。

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