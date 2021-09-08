幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息！原來破口一直都在

▲Delta果然是新北幼兒園群聚的元凶，但序列與長榮機師案的Delta不同，顯示為不同感染源。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

指揮中心說明，今日新增7例本土個案，為2例男性、5例女性，年齡介於30歲至80多歲，發病日介於今(2021)年8月27日至9月7日，個案均分布在新北市；其中6例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

新北幼兒園群聚案目前擴大到社區裡面，召集人張上淳教授表示，一位台大麻醉護理師由於出現呼吸道症狀而進行篩檢，9月6日確診後發現CT質為38，密切接觸的工作同事92位篩檢皆為陰性，另外擴大篩檢接觸者1100多位也都是陰性，目前病毒並沒有進入台大醫院。

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陳時中表示，進一步調查後發現，這位台大麻醉護理師與幼兒園的埃及籍家長住在同棟大樓，接著再發現另外一戶家庭也確診，同一棟大樓內總計已有6人確診，目前新北市已清空大樓，並準備400間集中檢疫所因應。

陳時中也證實幼兒園的基因定序為Delta，但與長榮機師案的Delta序列不同，顯示為不同的感染源。對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書PO文表示，有些人認為這是好消息，代表機師案沒有擴散，但他認為「這是天大的壞消息！代表Delta病毒早就進入社區之中，破口長期存在。」

到底Delta病毒怎麼進入幼兒園？目前外界都猜測幼兒園的埃及籍家長可能是感染源，陳時中說，雖然依照時間序來說是有可能性，但目前還不能如此斷定，由於這位埃及籍男子的病毒量低，所以沒有進行基因定序，所以無法確定他是否感染Delta病毒，所以還需要進行更多抗體檢測，以及更多疫調資料，才能進一步確認感染源，但也有可能會找不到感染源。

有媒體詢問是否可能回溯檢測確診者的抗體與基因定序，以此來追查感染源，陳時中則回應「釐清疫調是比較可行的方式。」

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