台南市本來就不鼓勵烤肉　黃偉哲：會造成空汙問題

▲台南市長黃偉哲指出，台南市中秋禁止大型或主區型烤肉活動，目前只允取家戶烤肉，市府會密切觀察疫情走向，隨時滾動式檢討。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，對於中秋烤肉活動，很多縣市的防疫都採取寧嚴勿鬆，很早時間就已決定中秋不烤肉或嚴格限制中秋烤肉，但是中秋畢竟離現在還有兩個禮拜，所以台南市還有一些觀察跟決定的時間。

黃偉哲說，站在台南市作為低碳城市的一個足跡跟過去的政策方向來看，市府本來就不鼓勵烤肉，因為烤肉會造成空氣汙染，所以面對一些烤肉的活動的這個補助，市府本來就沒有補助。那不補助禁不禁止？目前為止，市府對於的大型集中式的像一些社區集中式的辦理烤肉，我們是禁止的，但對於家戶，像在他們自家陽台或是騎樓門口辦的烤肉，原則上目前為止是沒有禁止，除非疫情進入三級警戒，或是疫情急轉直下，確診數大幅增加，而且證實是DELTA病毒，如果是這樣的話，那台南市就會禁止任何的烤肉活動，任何的群聚活動。

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「那有人問家戶烤肉活動是否要界定清楚，譬如說，北部回來的親友可不可以參加？黃偉哲說，家戶的烤肉，坦白講最好還是不要，但是我們沒有辦法禁止其他縣市親友不能來。譬如說，有的縣市限制烤肉，只能家人烤肉，那難道烤肉現在還要帶身分證，我們要每個人去查，他覺得其實這個部分實施起來是有困難，所以說，只要是家戶的烤肉，台南市目前為止的政策是不會禁止，但是也不會鼓勵。」

黃偉哲說，台南市政府支持吃火鍋，因吃火鍋比較不會有這個空氣汙染，是基於這個原因，不只是因為只有防疫，而且就算是在家戶前面進行的烤肉活動，或是吃火鍋活動，基本上都是以家戶為單位，不希望以社區或者以一個集體式的大烤肉為單位，這點台南市是會禁止的。

「其實新北的幼兒園的疫情，根據陳時中部長有說，已經慢慢慢慢得到控制，雖然每天還有零星的案例在報，以今天來講，大概全國的案例應該會比昨天少一點，但是我們防疫還是不能掉以輕心。」

對於是否呼籲民眾中秋不要返鄉，黃偉哲認為，「這個我們還沒有，因為端午節的時候，市府是建議大家不要返鄉，如果說進入像三級警戒那樣的話，才會建議民眾中秋節不要返鄉。」

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