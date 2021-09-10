誇張畫面曝！他答應幫友裝洗手台　路見「公用洗碗槽」竟整座搬走

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名51歲的賴姓男子，因答應幫朋友家中裝設一座洗手台，路過自由黃昏市場時，竟然為了省下開銷，直接搬走整座公用洗碗槽。市場管委會人員巡查時，發現洗碗槽不翼而飛，連忙報警，警方調閱監視器並查獲賴嫌，全案依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。

▲為幫朋友裝洗手臺而成賊，警查獲水槽賊送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

7日下午4點多，自由黃昏市場管委會人員巡查市場時，發現一座「不鏽鋼洗碗槽」竟然不翼而飛，連忙報警求助。左營分局文自派出所獲報案後調閱現場監視器，發現前日深夜有名形跡可疑的男子，駕駛一輛自小客車停靠路邊，步行至洗碗槽處，破壞固定束帶後，再將整座洗碗槽竊走，搬進自小客車內後離去。

▲賴嫌因答應幫朋友家中裝設一座洗手台，想省下這筆開銷，將公用洗碗槽偷走。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警立即擴大調閱周遭監視器，並循線追查鎖定賴姓犯嫌（59年次），經於昨日查獲賴嫌到案。據了解，賴嫌因日前答應幫朋友家中裝設一座洗手台，當日夜間行經自由黃昏市場，突然看見公用洗碗槽，便想省下這筆開銷，而將洗碗槽偷走。

警方查獲賴嫌並起獲該座遭竊洗碗槽，發還市場管委會，全案依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。