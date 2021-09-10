璨樹增強「17:30發陸警」　氣象局認證：這1區很可能放颱風假！

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹再度增強，暴風圈半徑擴大至200公里，中央氣象局證實，以目前路徑來看確實距離東台灣很接近，屆時東部將會位處七級風暴風半徑內，因此未來兩天放颱風假機率非常高。

▲璨樹颱風增強，暴風圈又擴大。（圖／氣象局）

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氣象局資深預報員徐仲毅表示，璨樹位於鵝鑾鼻南南東530公里海面上，過去幾小時內強度明顯增強，暴風圈半徑也擴大至200公里，接近台灣時將是強颱下限或中颱上限。

▲▼璨樹颱風周末影響台灣。（圖／氣象局）

今天開始受到颱風環流影響，入夜後東半部陸續有雨，明日下半天影響更明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島防強風豪雨，其他地區以午後降雨為主，越晚雨勢越明顯。

周日中部以北、宜花、各地山區有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨，明日風力、雨勢漸增，周日風雨最明顯。颱風中心附近將有12級強陣風，需小心防範。

▲璨樹颱風強度很強，各地都有強風豪雨。（圖／翻攝自RAMMB）

徐仲毅表示，氣象局將於下午五點半發布陸上颱風警報，颱風路徑很接近東部陸地，全台都在暴風圈範圍內，各地均須防範強風豪雨，而預計下午五點半後18小時，暴風圈就會接觸南台灣陸地。

徐仲毅表示，依照目前路徑來看，颱風的確離東台灣很接近，加上暴風圈又擴大，東台灣會在七級暴風半徑內，因此未來兩天放颱風假機率很高。