驚悚畫面曝！吊車倒退嚕壓毀4車翻落山谷釀2死　眾人嚇壞急逃命

記者王兆麟、陳羿妏／花蓮報導

台8線中橫公路117.35公里處、花蓮縣秀林鄉關原路段今（10日）中午發生一起重大意外，一輛進行邊坡災修工程的大吊車「突然下滑翻落」，波及行經的4輛自小客車，造成一對母女遭輾身亡，交通阻斷。對此，事發畫面也隨之曝光！

▲吊車滑落瞬間畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／攝重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

透過行車紀錄器畫面可見到，當時車輛正在等待放行，然而吊車卻突然往後滑行，擠壓車輛，接著整台翻落山谷，而一旁有民眾更是嚇傻，擔心遭到波及，一路往後狂奔，場面相當驚悚。

警方表示，該輛吊車停放路中央，道路雙向封閉，正進行邊坡災修工程，孰料，中午12時施工結束後，51歲駕駛下車分別收起吊桿、腳柱後，道路管制人員也開放放行車輛時，吊車卻突然往後滑行，先是撞上等候放行的第一輛白色小客車，接著推撞到其他3輛車。

據了解，首當其衝的白色小客車上有一名母親及三名女兒，事發當下，四人試圖想跳車逃離現場，孰料，坐副駕駛座的母親與右後座的二女兒卻在下車逃脫過程，不幸遭吊車輾壓死亡。

太魯閣工務段指出，中午12時02分接獲廠商回報，現場疑似吊車在外伸撐座出問題，造成翻覆後波及下方行經的4輛自小客車，車輛當場被壓扁，其中有2人當場死亡，花蓮及南投消防局目前緊急派人前往搶救。另外，因事故發生造成交通阻斷，目前警方也緊急到場實施交管。

▼吊車翻覆造成一對母女身亡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）