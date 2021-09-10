條子鴿自介當過偵查佐＋霹靂小組　北市警局發聲明這樣說

▲條子鴿自稱當過刑事警察、霹靂小組，北市警局發聲明「2度在北市服務，從未服務過相關單位」。（圖／翻攝條子鴿粉絲專頁）

記者邱中岳／台北報導

2020年12月從警界退休的酈姓警員，曾以筆名「條子鴿」出書，還影射曾攔查謝維洲被副分局長處分申誡，另外還自稱當過「刑事警察」，北市警局也在10日發出聲明，「北市任職間從未擔任偵查佐」。

退休的酈姓警員在臉書影射，曾經攔查謝維洲卻遭副分局長處分2支申誡，北市警局也出面回應，酈在北市警局服務期間，沒有因執勤態度不佳受到懲處，另外，謝長廷擔任行政院長期間，酈也不在北市服務。

其次，酈姓退休警員在「條子鴿」粉絲專頁上的個人簡介，寫下曾擔任「霹靂小組」、「刑事警察」，還經歷過大大小小刑事案件，但北市警局也做出了回應以及解釋。

北市警局指出，酈2度在北市警局服務，第一次在2007年11月至2012年10月，另外第二次則是從2014年至2020年12月，並在北市服務期間申請退休，主要均在萬華分局服務。

但針對「條子鴿」粉絲專頁寫下擔任過霹靂小組、刑事警察部分，北市警局也表示，從來沒有擔任偵查佐，也未在特殊警力等相關單位服務，最後也強調，北市警局支持警員勇敢執法，絕不會因外在壓力任意懲處同仁。

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