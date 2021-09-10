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通緝犯大膽滿街跑！高雄警11hrs連抓2起　他口罩拉下巴洩底

▲▼高雄2名通緝犯在街上被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲王男犯下多起竊盜案，出門時口罩拉到下巴遭到警方稽查，通緝犯身分曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方11小時連抓到2名通緝犯！一名36歲的王姓男子犯下多起竊盜案，出門時口罩拉到下巴遭到警方稽查，沒想到一查身分居然是通緝犯，立刻移送高雄地檢署歸案，另外因為口罩沒戴好，也依法開立舉發通知單送衛生局裁罰，將裁處3千到1萬5千元罰鍰。

8日下午2點，三民第一分局員警行經十全三路與德旺街口的公園時，發現有民眾口罩沒戴好、拉到下巴，因為目前仍在防疫警戒期間，員警立即上前稽查，但發現該男子頻頻道歉，眼神也閃爍不定。員警發現狀況有異，要求男子出示證件，沒想到一查不得了，36歲的王姓男子除了是竊盜案件的慣犯，還因竊盜案被地檢署通緝。

▲▼高雄2名通緝犯在街上被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲王男犯下多起竊盜案，出門時口罩拉到下巴遭到警方稽查，通緝犯身分曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

王男得知後一臉錯愕，表示不知道自己被通緝，是因為曾犯下多起竊盜案，才心虛習慣性閃躲，且平時沒工作、也居無定所，所以才沒有收到通知書，沒想到會因口罩沒戴好，而被員警意外查獲。

警方表示，王男除依竊盜案通緝犯，移送高雄地檢署歸案，同時依傳染病防治法開立未戴口罩舉發通知單送衛生局裁罰，將裁處3千到1萬5千元罰鍰。

▲▼高雄2名通緝犯在街上被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲23歲的黃男因騎機車闖紅燈遭到員警上前盤查，身分同樣也是通緝犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，9日凌晨1點多時，仁武分局澄觀派出所也查獲到另一起通緝犯。23歲的黃男因騎機車闖紅燈遭到員警上前盤查，身分同樣也是通緝犯。黃男8日遭橋頭地檢通緝，但當警方告知他遭通緝時渾然不知，表情驚訝直說，「我怎麼都不知道。」

警方表示，黃嫌不知通緝身分，大半夜還在路上騎車閒晃，闖紅燈違規造成用路人安全，大嘆「這麼天兵，被抓也是剛好而已啦」，全案後續移請橋頭地檢偵辦。

▲▼高雄2名通緝犯在街上被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃嫌不知被通緝，大半夜還在路上騎車閒晃闖紅燈。（圖／記者賴文萱翻攝）

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