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陳其邁表態照辦國慶煙火！還要開放民眾入場　「特殊規畫」出爐

▲▼高雄跨百光年煙火,高雄煙火。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

▲今年國慶煙火將在高雄施放！上圖為高雄跨百光年煙火。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

記者賴文萱／高雄報導

高雄即將迎接10月國慶煙火，但由於Delta病毒攻入社區，外界也關心是否會如期舉辦。高雄市長陳其邁今（10）日表態，會在落實防疫前提下，辦理國慶煙火相關活動，且會開放觀眾入場，每個地方都做人流管制、擺設椅子，坐定後就可以看煙火，保持好社交距離，就不會有群聚風險。

陳其邁上午出席高雄市與日本京都市簽署「高雄協定書」儀式，活動後受訪被問及國慶煙火是否如期舉辦？他表示，現在籌辦很順利，包含場勘、節目規劃、交通動線跟整個防疫工作等，已經開了好幾次會議，會在落實防疫前提下，辦理國慶煙火相關活動。

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▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

至於是否開放觀眾入場觀看？他說，戴口罩、保持社交距離，會在防疫工作安全前提下來辦，且上次跨年就有經驗，有些地方會做人流管制，會擺設椅子，因為椅子一坐才不會亂跑，秩序比較好。

陳其邁提到，高雄跟其他地方比較不一樣，其他縣市煙火就一個地方，人就會受限，但高雄從1號碼頭壽山到22號碼頭旗津、愛河灣，面積非常大，會針對煙火施放地區，每個地方都做人流管制，擺設椅子，保持社交距離，坐定之後就可以看國慶煙火，也不會有群聚風險。

▲▼高雄跨百光年煙火,高雄煙火。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

▲國慶煙火今年在高雄施放，嗨翻網友。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

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