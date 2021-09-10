官商勾結狠撈上億9人收押！電腦業者分紅　800萬金條瞞妻藏天花板



▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在黃姓電腦業者家中找出黃金。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，有技工疑似趁過磅時短報重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，檢調先前已帶回涉案技工和多名環保業者等9人聲押獲准，而檢廉又查出一名涉案的黃姓電腦系統業者，於他家中搜出價值約800萬元的黃金。

▲南區資源回收廠 。（圖／翻攝南區資源回收廠臉書）

高雄市環保局南區資源回收廠驚傳貪污案，檢廉又循線查出一名黃姓電腦系統業者涉案，他將犯罪所得拿來購買黃金，並藏在家中，辦案人員到他北部住處找出價值約800萬的黃金，並予以扣押。

▲辦案人員先前在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／讀者提供）

此事件會爆發，是有環保局長官於今年年初發現垃圾車進廠的實際載運垃圾量和過磅噸數明顯不同，直覺有異通報政風處。調查發現疑似是事業廢棄物地磅資訊系統異遭人動手腳，原先計算方式就是過磅數字減掉倒完垃圾後第二次過磅數字，以重量來算處理費，但卻有特定業者進廠，系統就會「自動」減量，最多甚至減少6至7公噸，經計算，一年來出現異常的數字超過萬筆，減收金額上看億元。

廉檢查出2名前現任環保局技工涉案，現任49歲的洪姓技工是負責地磅站相關業務，月薪約3至4萬左右，卻開賓士車，又在他的家搜到大筆現金和名錶，除了他，還有張姓前任技工也涉案，他離職後經營資源回收業，利用熟知進出廠處理流程少繳了大筆垃圾處理費，專案人員在他們家中共找到9百多萬現金，也都有不少台名車以及名錶。

時間對我們來說完全沒用！

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