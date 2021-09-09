沒穩定工作被分手！莽男強拉女友暴打脫褲　搶手機防報警下場曝

▲桃園市鄭姓男子與同居女友相處生變，鄭為挽回感情去年10月在女友工作地點守候遭拒，竟毆打強拉上車，還企圖脫去其褲等脫序行為挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子與女友同居一段時日，去年10月間2人感情生變，女友要求分手，鄭男在女友工作地點守候，見女友出現要求一同去女友住處遭拒後，先徒手毆打還搶走其手機，隨後將女友強拉上車，還企圖脫去其褲子意圖性侵，持續毆打導致女友多處受傷，事後女友堅持報警提告；鄭男偵訊時坦承犯行，桃檢偵結依強制、傷害等罪嫌將鄭提起公訴。

檢警調查，32歲的鄭姓男子與女友同居，去年10月間女友家人見證沒有穩定工作反對2人繼續交往，女友也決心求去，鄭男不死心為求挽回，在10月8日上午8時許在女友位於大園區某公司前守候，見女友出現即要求回女友住處向家人解釋遭女友拒絕，鄭竟徒手毆打女友並搶走手機，隨後將女友強拉上車至後座，毆打並脫去其褲子意圖性侵，遭女友抗拒，女友頭部、頸部、肩膀與左手等多處有鈍挫傷等傷害，女友後來向大園警方報案提告。

鄭男在檢警偵訊後坦承犯行，但否認有任何強制猥褻、搶奪等犯行，辯稱有拉扯到，但不是要脫女友褲子，只希望能到其住處向家人解釋。有拿手機但沒看到內容，只是想知道她跟誰講電話等語；女友則提供醫院驗傷診斷證明佐證，指控鄭男看到她後就衝過來搶手機、打她，接著推進車裡繼續打她，還要脫其褲子。

檢方認為，根據女子指控，鄭可能疑似女子要提告，所以後來開車至派出所，並歸還手機，強拉女子上車過程中拉扯女子褲子有可能，尚難遽認出於滿足性慾之猥褻犯意而拉扯其褲子，另有將女子手機占為己有之意圖，檢方審酌女子指控部分，偵結為不起訴處分；檢方認為鄭男毆打與強拉女子上車之犯行明確，偵結依傷害、強制等罪嫌提起公訴。

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