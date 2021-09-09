新增境外2例「足跡達半個台灣」　為埃及爸家人同一天入境

記者趙蔡州／綜合報導

中央疫情指揮中心宣布，9日新增2名境外移入個案，分別是埃及籍30多歲男性案16169及埃及籍40多歲男性案16170，2人與案16160（埃及爸）同時入境，感染源待進一步釐清。2人8月初抵達台灣，經14天解除隔離後，足跡遍布近半個台灣，直到幼兒園群聚爆發，才匡列2人並採檢確診。

根據《聯合新聞網》報導，案16169及案16170抵達台灣後，隨即進行為期14天的居家檢疫，檢疫期間篩檢都是陰性，8月19日解除隔離後，包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中及南投等8縣市均有2人足跡。

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▲指揮中心表示，9日新增2名境外移入，與埃及爸同時入境。（圖／指揮中心提供）



新北市衛生局長陳潤秋表示，案16169及案16170於8月4日與埃及爸同時入境，為埃及爸的哥哥及表哥。2人持有搭機前3日內檢驗陰性證明，且入境後採檢、居家檢疫期滿前採檢結果均為陰性。

陳潤秋指出，幼兒園群聚爆發後，由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排初步採檢，第一次結果2人均為陰性，直到9日二度採檢，才確定感染，其中案16169的Ct值為36.7、案16170的Ct值為34.7，相關接觸者正在匡列中。

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