染Delta指標個案身體現況曝！枋山司機怨「烙印」：又不是我願意

記者吳奕靖／屏東報導

全台最早驗出Delta病毒的地方就是在屏東枋山，當時指標個案一名白牌司機張先生，因為載過秘魯阿嬤的隔壁親戚因而確診，不過他也提供乘客名單，讓衛生單位即時疫調阻斷疫情，不過17天後出院的他，卻飽受異樣眼光。

▲屏東枋山被感染Delta病毒的白牌車張姓司機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

白牌車司機張先生開著車載著記者大吐內心的無奈，因為大病17天出院的他，卻沒有人再願意叫他的車子，周邊的人都離得他遠遠的，沒有收入還得要面對自己的老母親，同樣也染疫，雖然也是康復出院，不過卻有肺部塌陷的後遺症，住進了安養院，每個月三萬塊多元的安養費用，比Delta的後遺症，壓得更讓他喘不過去，現在全家經濟陷入困境。

張姓司機說：「被老百姓看的眼光不同，我們剛回來的時候，人家不敢跟我們講過一句話呢，每次去都糟蹋我，我說我已經有了啊，不然你來看我有沒有實名制，三次都是這樣針對我。」張姓司機表示現在沒人敢坐他的車，就連體力也不如從前，容易疲倦，呼吸喘，但他心寒還有這個，他說：「衛生單位什麼都沒有在看過我們，人家隔離的一天1千塊，我們確診者只有一個慰問金2千塊」，康復後，他覺得像被拋棄的孤兒，嚐盡冷暖。





▲屏東枋山被感染Delta病毒的白牌車張姓司機，當初他提供載客名單，讓衛生單位即時疫調 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東枋山同樣被感染Delta病毒的婦人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張姓司機認為國家邊境沒守住，無奈感染Delta病毒，而且靠他提供載過的客人名單，讓衛生單位即時疫調，控制疫情，傳給8個人也不是他願意的。另外也是因為從秘魯返台的阿嬤祖孫當鄰居，住在旁邊被感染Delta康復的婦人，她非常能懂張姓司機的心情，她說：「看到我們像看到鬼對啊，(你的心情呢)，我也沒關係，不會啦，反正我們有得，就是有確診，他們會擔心我們就不要和他說話。」 。

雖然當初家族有五個人被傳染，現在已經康復出院，但是在枋山的這個小鎮，確診者的標記，沒有隨著康復而消失，反而成了另一種的烙印。

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