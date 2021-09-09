高雄女子監獄外役監揭牌　周春米：嘉惠南部地區女受刑人

▲高雄女子監獄設立外役分監9日舉行揭牌儀式 。（圖／高雄女子監獄提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

矯正署為推動兩性平權，提供女性受刑人便利的服刑條件，於2021年6月1日在高雄女子監獄設立外役分監，讓在南部地區女性受刑人，有就近選擇至外役監服刑機會，協助受刑人出監前與社會生活接軌。

受疫情影響，揭牌典禮延至今(9)日上午10點舉行，首由〝風之輪動〞太鼓表演揭開序曲，續以「飄〝善〞之舞」舞向新生，儀式簡單隆重，沒有廣邀賓客，由矯正署署長黃俊棠率同南部地區矯正機關首長揭下牌銜紅布，宣佈成立啟用。

今天參與揭牌儀式者，有矯正署署長黃俊棠、立委周春米、高雄女子監獄典獄長陳憲章、高雄監獄典獄長辛孟南、高雄第二監獄典獄長邱泰民、高雄明陽中學校長涂志宏、高雄戒治所所長黃敬謀、台南監獄典獄長莊能杰、屏東監獄典獄長周輝煌、臺灣更生保護會橋頭分會主委沈美利、臺灣更生保護會高雄分會主委陳義成暨外役分監合作廠商。

矯正署長黃崇棠表示，該署近幾年於兩性平權著力甚深，除原有的臺中女子監獄附設外役分監，2019年於宜蘭監獄增設女子外役分監，今)年在高雄成立女子外役分監，除了有南北平衡的意義外，也提升女性受刑人服刑條件，能有更多選擇，減少長途奔波。

高雄女子監獄首批外役分監受刑人計15名，已於日前進住，該監已洽妥廠商，整批雇用，只待疫情解封，即可整裝出發。

黃署長於致詞時表示，自2017年起推動監外自主作業，結合社會企業協助收容人復歸社會，目前每日出工人數在1200人次以上，提供廠商穩定的人力資源，受刑人亦習得一技之長，更將其勞作金回饋於家庭，可謂一舉數得。今年度高雄女子監獄受刑人將工作所得匯回家用的金額，已 150萬餘元，除盡一份心力支援家庭經濟，也能自食其力， 建立自己的尊嚴。

周春米致詞表示，先前同學在監獄內表現良好，想申請到外獄監，必須去台中，路途遙遠，親友想接見反而造成更大不方便，向法務部建議在高雄女子監獄成立外獄分監，經法務部及矯正署討論後認為可行，終於成立，未來南部地區女受刑人可望受惠。

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