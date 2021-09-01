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民進黨立委喊緩收大專院校學雜費　提供分期繳款助家長度難關

▲▼大學生,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學,高教,高等教育,校園,台大,椰林大道,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,腳踏車,自行車,大學校園。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委周春米、許智傑共同呼籲，大專院校與各級學校學雜費應全面緩收。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

全國高中以下學校1日開學，民進黨立委周春米、許智傑共同呼籲，大專院校與各級學校學雜費應全面緩收，教育部應體恤民間的辛苦，延後即將開學的110學年度上學期的學雜費繳費期限，並提供優惠分期措施，降低受到疫情影響的家庭的負擔。

新冠肺炎疫情雖然已經在台灣漸漸趨緩，然而各行各業仍然受到不少衝擊，許多家庭收入也受到影響，由於開學季將至，隨著開學而來的就是每學期的註冊與學雜費繳費通知，讓許多家長可以說是一個頭兩個大。

周春米表示，開學日到來，很多家長已經收到繳費通知，教育支出對於一般家庭而言，是一個沉重但不可避免的開銷，以私立大專院校而言，每學期的光學費就落在40000到50000元之間，若是醫學系甚至可能達到70000元以上之譜。

周春米指出，許多家庭都希望孩子能夠透過大專教育，來獲得更好的生活水平，但如今因為疫情的衝擊，原本用來翻轉人生的教育支出，卻有可能燃眉之急的負擔，甚至有可能被迫中斷求學，絕非大家所樂見。

許智傑則說，隨著疫情影響，學生跟家長大受影響，尤其到外地就學的大學生，同時要負擔租屋跟生活費的壓力，疫情影響下打工機會更難尋，生計受到很大的影響，接下來開學後，更得面對金額不小的學雜費，期待教育部能給予學生跟家長更多協助，通盤檢討學雜費現行規定。

周春米製出，教育部雖然設有學貸、弱勢救助等機制，針對疫情也有一定的救助管道，但是因為這波疫情的衝擊更為全面，受到影響的家庭眾多，與過去不可同日而語。

周春米認為，如果採取原有的個案審查機制，將使家長、學生無所適從，行政端負擔也會加大，教育部應該建立統一性的緩繳學雜費措施，並提供優惠的分期繳款方案，以簡政便民的方式與民間共度難關。

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