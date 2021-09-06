宜蘭縣育英非營利幼兒園揭牌　提供優質育兒資源

▲可提供76名幼兒優質育兒資源的育英非營利幼兒園揭牌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣育英非營利幼兒園，6日在蘇澳育英國小揭牌，這是宜縣府委託辦理的第6所非營利幼兒園，將可照顧76名幼兒。宜蘭縣長林姿妙表示，育英非營利幼兒園加入後，可望提供蘇澳地區的家長優質的育兒資源。

縣長林姿妙說，每一個孩子都是國家的寶，大家的努力都是為了讓宜蘭每位孩子有更美好的將來，她也籲請各界共同協助提供孩童更優良的學前教育，許孩子一個美好的未來。

育英非營利幼兒園是運用育英國小校舍餘裕空間重新裝修而成，總體工程經費約新臺幣710萬元。縣政府委託社團法人宜蘭縣善集合教育文化學會承接辦理，服務規模為76人，包含3歲至入國小前60名及2歲專班16名。

教育處表示，非營利幼兒園的進駐除了活化育英國小既有校舍空間，也提供附近居民一個優質的托育環境；稚齡幼兒離開父母親的呵護，到一個完全陌生的環境，分離焦慮對於父母及幼兒來說都是相當大的考驗，恰巧育英國小校訂課程「食農教育-育英幸福雞樂園」，為孩子焦慮的情緒提供了一個緩解的空間，小雞吃一口、我吃一口的可愛互動，為校園增添不少溫馨的氛圍，幼兒園提供的教保服務，就如同親人般的呵護與照顧。

為打造優質、平價的教保環境，宜蘭縣除原有的員山鄉的大湖非營利幼兒園、三星鄉的大隱非營利幼兒園及宜蘭市的光復非營利幼兒園外，於2020年興建完成的冬山鄉清溝非營利幼兒園及壯圍鄉壯圍非營利幼兒園，以及於2021年開辦的蘇澳鎮育英非營利幼兒園，宜蘭縣共計有6所非營利幼兒園。

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