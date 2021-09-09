陳柏惟批顏寬恒抹黑霸凌！刪Q義工回擊：搞政治鬥爭讓選民絕望

▲顏寬恒（左）、陳柏惟（右）。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

記者李忠憲／台中報導

3Q立委陳柏惟罷免案增溫！前立委顏寬恒8日宣布以「義工」身分，參與「刪Q」團體的活動，遭陳柏惟反批「選擇抹黑老路」、「霸凌自己」。顏寬恒9日再批陳「不明白罷免重點」， 沒有爭取疫苗，沒有爭取紓困，也沒有擋下萊豬，羞辱選民，羞辱選區，才讓選民絕望，請陳委員徹底檢討自己，不要再把責任怪罪到選民。

前立委顏寬恒8日在臉書宣布，「即日起將以義工身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，我都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。」

▲立委陳柏惟回應顏寬恒批評。（圖／記者屠惠剛攝）

陳柏惟昨晚透過臉書反批顏寬恒霸凌自己，並稱顏明明曾任立委，可以選擇說「顏寬恒做得比陳柏惟好」，卻選擇了抹黑的老路，為了政治利益配合謊言，霸凌整個台中市第二選區和台灣政治，為了一己之私再起紛爭。

對此，顏寬恒今天上午再開砲說，很遺憾陳柏惟委員不明白罷免案重點！四萬三千位民眾連署是針對陳委員沒有實踐該讓海線屯區民眾感到驕傲的承諾，卻反而政治鬥爭。沒有爭取疫苗，沒有爭取紓困，也沒有擋下萊豬，羞辱選民，羞辱選區，才讓選民絕望，決定站出來罷免他。請陳柏惟委員徹底檢討自己，不要再把責任怪罪到選民。

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