蔡英文曝「塔江艦」取名自塔瓦溪的排灣族　海軍首艘防空小艦船

▲總統蔡英文主持塔江軍艦成軍典禮。（圖／林淑芬臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日上午前往宜蘭主持「海軍塔江軍艦成軍暨快速佈雷艇交艇典禮」時表示，塔江艦不僅更具匿蹤性、航行穩定性，是首艘具備防空能力的小型艦船，讓海軍捍衛海疆能夠如虎添翼。她也透露，取名「塔江」的關鍵，是期許能如塔瓦溪的排灣族人一般，不畏艱難，秉持著驍勇善戰的精神，戮力執行各項戰訓任務。

蔡英文上午抵達會場時，先鳴放21響禮砲，隨後見證「快速布雷艇」船模致贈儀式；並宣讀「塔江軍艦」成軍令，進行授旗、授印及呈獻船模儀式。

蔡英文在致詞時表示，她還記得去年12月中，為即將下水的塔江軍艦命名，見證了國艦國造的成就，「當時我曾說，這是展現我們全方位捍衛海疆的決心，也是展現台灣國防研製的能量」。

蔡英文表示，不到一年時間，塔江軍艦達成作戰測評、順利成軍，以及第二艘快速佈雷艇交艇，進度如期、如質完成。她稱讚，這樣的成績值得肯定，更證明了在國防自主的路上，不論遇到什麼樣的困難，都能夠一一克服，用具體的成果打破了所有的抹黑和質疑。

蔡英文說，今天開始，塔江軍艦就要負擔起戰備任務，塔江軍艦不僅更具匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首艘具備防空能力的小型艦船。相信有了這艘軍艦的加入，對海軍捍衛海疆的任務，更能夠如虎添翼。

對於取名「塔江」，蔡英文說，是期許能如同塔瓦溪的排灣族人一般，不畏艱難，秉持著驍勇善戰的精神，戮力執行各項戰訓任務，讓國人看見中華民國國軍，守護國家、守護家園的信心和信念。

▼總統蔡英文主持塔江軍艦成軍典禮。（圖／林淑芬臉書）

