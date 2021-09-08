蔡英文宣布打造「國家級農業外銷隊」　讓台灣農業走向國際

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日上午以錄影方式替「農業金融研討會」致詞，她強調，政府建立農民四大福利體系，讓農民的權益有更全面性的保障，未來還要讓台灣的農業走向國際，打造國家級的農業外銷隊。

蔡英文表示，這幾年，政府陸續推動許多重要的農業政策，除了希望農民的權益有更全面保障，也希望讓台灣農業朝永續的方向來發展。

蔡英文指出，政府建立了農民四大福利體系，包括擴大農民健康保險條件、農民職災保險、農業保險，也建立農民退休儲蓄制度，在今年一月上路，現在農民可以和其他職業一樣享有退休保障。

在當前極端氣候威脅下，蔡英文表示，可能會造成嚴重農損，積極開發農業保險，到今年7月底，已經開辦25個品項、38張保單，現在總投保面積已有11.4萬公頃，總保險金額約263億元。

蔡英文指出，現在有越來越多有理念的年輕人返鄉，用自己的專業和創意，替農業帶來很多新的發展，透過青農貸款的支持和優惠，希望讓很多年輕人能在更有資源的情況下，帶動農村的進化。

最後，蔡英文承諾，要繼續讓台灣農業走向國際，打造國家級的農業外銷隊。她說，政府也鼓勵各式的農業創投，在冷鏈、加工、物流方面，都會投入資源不斷強化。