快訊／蔡英文樂見「新竹縣市合併」倡議　下令考量民意、法制配套

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對新竹市長林智堅提出新竹縣市合併的倡議，兼任民進黨主席的總統蔡英文8日在中常會上聽取報告後表示，新竹縣市是國家戰略產業重鎮，樂見地方發展有益的倡議與思考，她特別要求考量地方民意反應，並有相關法制面的配套。

在會議中，民進黨團總召柯建銘也向常委們說明新竹縣市的歷史淵源，而林智堅也說明了他提出合併的倡議，除了縣市過去的歷史背景、因為竹科讓新竹人口快速增加，更重要的是，新竹的半導體聚落為世界重要資產，而成為戰略城市，更是台灣經濟的引擎。

林智堅說，新竹民眾的稅收是全國第五名，達1920億，而城市治理，因為竹科橫跨縣市，面臨制度的問題；以及縣市交通、環境、都市發展的建設。

最後，林智堅也提到，新竹合併，除了竹竹生活圈、戰略經濟，也與新竹縣長楊文科是有共識。未來如果需要修法的時候，希望常委能夠給予新竹支持，讓新竹市成為國家的第七都，讓科技城市能夠繼續在國際間有更多影響力。

至於蔡英文在聽取報告後則表示，新竹縣市確實是國家戰略產業的重鎮，她樂見對於地方發展有益的倡議跟思考，但這仍是需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施，這些都還需要審慎嚴謹的討論。

蔡英文說，提升地方建設量能，讓區域整體發展能夠更好，相信這才是市民跟縣民共同的期待。她也特別感謝林智堅今天到中常會來向大家解釋他的倡議，也回答了中常委的意見，只要有助於國家發展，這項議題大家就持續一起來討論，也希望對現行制度能夠有所處理。