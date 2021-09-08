張鈞甯遭言論審查令人無法接受　蔡英文：這凸顯了兩岸價值觀差異

▲蔡英文呼籲中國不應言論不合己意就封殺。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

藝人張鈞甯被挖出畢業論文題目中含「我國」兩字，引來中國網友抨擊，張更親自回應「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨」，對此，總統蔡英文表示，因為言論不合己意就封殺，這不僅是對個人權利的侵害，也凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，「這對兩岸交流不會帶來什麼正面意義。」

張鈞甯因為多年前用了「我國」兩個字，就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺，對此，蔡英文8日在臉書發文表示，這些事聽在台灣人耳裡，大家都覺得不可思議，也無法接受，「台灣是民主自由的社會，支持哪一個政黨、哪一些議題、要去哪裡發展，都是人民的選擇自由，也都應該被尊重。」

蔡英文表示，因為言論不合己意就封殺、剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，這對兩岸交流不會帶來什麼正面意義。

蔡英文指出，為了要感謝疫苗捐贈國，最近很多民眾都在討論怎麼「買爆」來報恩，在疫情中，不只是大家熟悉的美、日，像是波蘭、立陶宛、斯洛伐克和捷克，這些距離台灣遙遠的歐洲國家，也因為在防疫物資上互相扶持的溫暖，形成了一個「善的循環」，「我相信比起打壓封殺，這才是國際政治當中大家應該去追求的普世價值。」