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老翁欲辦網路銀行綁定帳戶　歸仁警銀聯手共同阻詐500萬元

▲台南市警歸仁分局仁德分駐所警員蘇士堯、林秉漢及余岳駿，配合中國信託商業銀行仁德分行，成功阻止老翁遭假警誆騙辦網路銀行綁定帳戶，阻詐500萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局仁德分駐所警員蘇士堯、林秉漢及余岳駿，配合中國信託商業銀行仁德分行，成功阻止老翁遭假警誆騙辦網路銀行綁定帳戶，阻詐500萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局仁德分駐所警員蘇士堯、林秉漢及余岳駿，於9月8日接獲中國信託商業銀行仁德分行通報有名老翁欲辦理網路銀行並綁定一組約定帳戶覺得可疑，請員警到場協助，警方到場查詢發現老翁遭假警誆騙辦網路銀行綁定帳戶，聯手即時成功阻詐500萬元。

▲台南市警歸仁分局仁德分駐所警員蘇士堯、林秉漢及余岳駿，配合中國信託商業銀行仁德分行，成功阻止老翁遭假警誆騙辦網路銀行綁定帳戶，阻詐500萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經員警到場了解，係詐騙集團假冒刑事局人員，稱該名老翁之玉山銀行帳號涉及刑案，並提供一組帳戶密碼及帳戶予當事人要求其綁定，當事人不疑有他前往玉山商業銀行欲開通權限，行員查覺有異報案，警方立即啟動防詐，共同成功攔阻新臺幣500萬餘元。

歸仁分局長邱顯良呼籲，詐騙集團多以假投資、假冒公務機關、猜猜我是誰及解除分期付款等詐騙方式，以往要求民眾匯款或至ATM操作，現最新手法為「辦理網路銀行並綁定約定帳戶」，因而無需臨櫃匯款，減少攔阻成功機會，使得遭詐騙匯款成功機率提升。

邱顯良請民眾接獲類似手法，應審慎思考，並秉持「冷靜、查證、報警」三原則，亦請大家多提醒身邊親朋好友，「假投資」、「假冒公務機關」及「假冒慈善機構」等詐騙案件層出不窮，應詳加查看詐騙手法，若遇有類似情況，立即撥打「165反詐騙諮詢專線」或「110」尋求警方協助查證。

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