阿公買點數送女網友求面見　店員協助阻詐警表揚

▲超商店員察覺張姓老翁欲買遊戲點數不尋常舉動。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區70歲的張姓老翁，在臉書上認識一名女網友，僅認識一天即想約見面，但女子卻說要3千元的遊戲點數才願意赴約，張翁依照指示至超商購買點數，因不會操作機器向店員求助，店員察覺阿公怎會上網玩遊戲？機警的向警方通報，經員警到場勸說後順利阻詐。

▲員警勸說張姓老翁不要誤信女網友花言巧語。（圖／大園警分局提供）

警方表示，張姓老翁於8月29日透過臉書認識一名女網友，女子甜言蜜語逗得張翁心花怒放，認識僅1天便邀約女網友出來見面，但女子卻要求張翁先送她3千元遊戲點數才同意赴約，張翁一時意亂情迷，隔天下午即依照指示前往超商購買點數。由於張翁年紀較大，不會操作超商的機器，上前協助店員在得知張翁是要購買遊戲點數後，察覺阿公怎會買點數玩遊戲呢？趕緊通報警方前來關心。

▲大園分局長吳明彥表揚協助阻詐超商店員。（圖／大園警分局提供）

大園分局新坡派出所警員王軒宸、黃光暐到場了解後，隨即告知張翁此為常見的詐騙手法，他才恍然大悟驚覺遭到詐騙，感謝員警幫忙守住他的養老。大園分局長吳明彥特別於1日下午前往超商頒發感謝狀，表揚機警的店員。警方表示，近來詐騙手法多為假投資、假購物、假檢警及假交友等類型，民眾如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。

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