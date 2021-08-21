沒錢過耶誕2萬賣銀行帳戶　被列擄鴿共犯噴6萬和解

▲黃姓男子賣銀行帳戶賺2萬，被列幫助犯後要賠6萬換緩刑。（圖／CC0圖庫／示意圖非當事鴿子）

記者洪靖宜／高雄報導

23歲黃姓男子在耶誕節前夕，以2萬元把銀行帳戶賣給陌生人，結果帳戶被擄鴿勒贖集團拿去恐嚇鴿主，鴿主報警，黃男被列恐嚇取財幫助犯，他趕緊掏6萬元與2名鴿主和解，換得法官判他緩刑。

判決指出，2019年平安夜晚間，黃姓男子在高雄市林園區港埔國小前，以2萬元將自己銀行帳戶的存摺、印章、提款卡連同密碼，賣給擄鴿勒贖集團，沒想到擄鴿集團於2個月後，抓獲顏男放飛訓練的賽鴿，再依賽鴿上的電話，撥打電話予顏男，表示該賽鴿在他等手上，如果要取回，必須依指示匯款，顏男擔心賽鴿遭傷害或殺害無法取回，匯了2萬2020元到黃男的銀行帳戶內，同樣手法也向連男索取2萬元。

而後顏男及連男報警處理，查到帳戶主人就是黃男，他遭逮後坦承有交付帳戶資料，但矢口否認有何幫助恐嚇取財，辯稱：「我是因為要借錢，所以將帳戶提供給借錢的人，之後還利息就直接把錢存入帳戶去」，但說詞不被採信，被列為恐嚇取財幫助犯起訴。

法官認為他態度尚可，且與兩名被害人個子2萬和4萬元達成和解，因此判他徒刑3月、緩刑2年，但仍有2萬5千元還沒還完，須在今年12月31日前將剩餘之款項付完。如未依期限履行，且情節重大者，被害人得聲請撤銷緩刑。

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