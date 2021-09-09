通知太臨時！江翠國小突預防性停課　家長載小孩上學撲空傻眼

▲江翠國小預防性停課，但通知太臨時，部分家長一早送學生上課才發現撲空。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

新北市幼兒園感染擴大，波及板橋某社區，累計已有23人染疫，且確定是Delta變異株。據傳今（9日）至少有6校受影響，其中包含江翠國小，該校已於8日晚間發出預防性停課說明。但似乎通知很臨時，今一早還是有零星家長未接獲到通知，把學生帶到校門才發現撲了空。

板橋某社區8日新增6人確診，其中包括幼兒園一家3口（父親自埃及返台）、台大醫院女麻醉師和另外2名住戶，因此該大樓400位住戶全數送往集中檢疫所、防疫旅館隔離。據了解，該大樓周遭有許多學校，也有學生被匡列隔離，因此至少有6所學校9日將預防性停課。

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江翠國小8日晚間發出預防性停課說明，因有部分學生正在居家隔離，8日傍晚接獲教育局通知，因此自9月9日起進行預防性停課（包括幼兒園學生），期間採線上授課，直到居家隔離者PCR陰性隔天才復課。

但也因為通知相當臨時，一早還是有家長撲了空，帶著小孩到校門口後才發現今天停課，表示「老師沒有通知」。也有家長表示，沒有看學校臉書，老師也沒通知，還好自己是在家上班，只好再把學生帶回家。