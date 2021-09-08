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不斷更新／Delta病毒侵門踏戶　全國各級學校停課標準一次看

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣國內已傳出多起確診者病毒基因定序確定為Delta病毒，台中市府開出第一槍，宣布全校只要有1人確診即全校停課。（圖／示意圖，與本案無關／記者湯興漢攝）

記者林冠吟／整理報導

新北幼兒園日前爆發群聚事件，而先前北科附工傳出有學生確診，開學僅3天就緊急宣布停課，引起民眾對於校園防疫措施的重視，而目前根據指揮中心規定，全校1確診全班停課，2確診全校停課，但台中市長盧秀燕卻開第一槍宣布，台中若有學校1人確診，全校停課14天，只要學生有接觸史或足跡重疊狀況需要篩檢，甚至不排除採取預防性停課。對此，《ETtoday新聞雲》將為您整理各縣市各級學校停課標準。

台北

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台北市政府指出，若北市校園出現Delta病毒，原則進行全校停課14天，若有確診病例的接觸者出現，啟動1至5天預防性停課。

新北

新北市指出，1例確診該班停課14天全校預防性停課3天2例確診全校停課14天

基隆

基隆市長林右昌宣布，只要有1例確診全校立即停課14天，並同步啟動「停課不停學」應變計畫，改採線上教學模式，繼續孩子的課業學習。

桃園

桃園市長鄭文燦指出，為防感染擴大將採取「三個加強版政策」

1.1人確診全校停課14天

2.確診者之同班同學及同學家人一律送集中檢疫所。

3.傳出有確診者學校師生全部進行PCR採檢。

新竹縣：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

苗栗

苗栗縣教育處指出，目前還是依照中央防疫停課的指引，1人確診全班停課，2人確診全校停課，視疫情滾動修正。

台中

台中市長盧秀燕宣布，台中只要有學校1人確診全校停課14天；只要學生有接觸史或足跡重疊狀況需要篩檢，在篩檢期間還沒確定時，若個案有高度風險，不排除採取預防性停課。

彰化

彰化縣政府表示，目前各級學校停課標準，仍依中央指引1確診全班停課，2確診全校停課。

南投

南投縣教育處回覆，現仍維持中央疫情中心指示的「出現1例確診個案，該班停課14天，如果有2例確診案全校停課14天，停課期間實施線上教學」措施，但若真有學生染疫，將與衛生單位共同就疫情影響程度評估是否加嚴防疫管制。

雲林

雲林縣教育處表示，校園防疫加嚴，各校若有1人確診將實施全校停課

嘉義縣：尚未宣布。

嘉義市：尚未宣布。

台南

台南市政府指出，若各幼兒園察覺有疑似高風險個案，可即時向教育局通報並通知家長後，自行決定該班級或全園停課1日；有師生1人被匡列，增訂該班停課2日、全園停課1日；有1人確診，則全園需停課2週；大專院校的停課辦法則與遵守疫情指揮中心規定。

高雄

依教育部指引，1人確診全班停課，2人確診全校停課；幼兒園教職員工無論是否打過疫苗，每周皆必須公費快篩1次。

屏東：目前仍依中央指引規範。

宜蘭

宜蘭縣政府表示，依中央指引，1確診即全班停課，2確診全校停課，但視疫情變化滾動式調整。

花蓮：尚未宣布。

台東：尚未宣布。

金門：尚未宣布。

澎湖：尚未宣布。

連江：尚未宣布。

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