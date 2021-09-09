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新北至少6校今預防性停課　2國小率先公告「停課通知曝光」

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市至少6校受影響，其中包括板橋區江翠國小。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市幼兒園感染擴大，波及板橋某社區，累計已有23人染疫，確定是Delta變異株，因此8日已有3校4199人預防性停課。不過，據傳9日至少還有至少6校受影響，其中包含高中、國中及國小。新北教育局證實，數量還在變動，9日上午記者會將提供確切數據。

板橋某社區8日新增6人確診，其中包括幼兒園一家3口（父親自埃及返台）、台大醫院女麻醉師和另外2名住戶，因此該大樓400位住戶全數送往集中檢疫所、防疫旅館隔離。根據《自由時報》報導，由於該大樓周遭有許多學校，也有學生被匡列隔離，因此至少有6所學校9日將預防性停課。

有些學校採取全校性停課，有些僅1個班級停課。新北市教育局表示，被匡列學生還在陸續增加，預防性停課的學校數量可能還會變動，將統一在9日上午記者會公布。

其中，新北市中和區光復國小8日晚間已透過最新公告指出，學校沒有確診者，但由於接獲通知，有學生正在居家隔離，因此為求謹慎，1個班級及幼兒園全園預防性停課3天（9日至11日），其他班級維持正常作息。

新北市板橋區江翠國小8日晚間也發出預防性停課說明，提到有部分學生正在居家隔離，稍早接獲教育局通知，因此自9月9日起進行預防性停課（包括幼兒園學生），期間採線上授課，直到居家隔離者PCR陰性隔天才復課。

▼中和光復國小在學校網站公告，預防性停課３天；點圖可放大。（圖／翻攝自學校官網）

▲▼新北至少6校今預防性停課　2國小率先公告「停課通知曝光」。（圖／翻攝自學校官網）

▼板橋區江翠國小9日起「全校預防性停課」；點圖可放大。（圖／翻攝自學校官網）

▲▼新北至少6校今預防性停課　2國小率先公告「停課通知曝光」。（圖／翻攝自學校官網）

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