新北至少6校今預防性停課　2國小率先公告「停課通知曝光」

▲新北市至少6校受影響，其中包括板橋區江翠國小。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市幼兒園感染擴大，波及板橋某社區，累計已有23人染疫，確定是Delta變異株，因此8日已有3校4199人預防性停課。不過，據傳9日至少還有至少6校受影響，其中包含高中、國中及國小。新北教育局證實，數量還在變動，9日上午記者會將提供確切數據。

板橋某社區8日新增6人確診，其中包括幼兒園一家3口（父親自埃及返台）、台大醫院女麻醉師和另外2名住戶，因此該大樓400位住戶全數送往集中檢疫所、防疫旅館隔離。根據《自由時報》報導，由於該大樓周遭有許多學校，也有學生被匡列隔離，因此至少有6所學校9日將預防性停課。

有些學校採取全校性停課，有些僅1個班級停課。新北市教育局表示，被匡列學生還在陸續增加，預防性停課的學校數量可能還會變動，將統一在9日上午記者會公布。

其中，新北市中和區光復國小8日晚間已透過最新公告指出，學校沒有確診者，但由於接獲通知，有學生正在居家隔離，因此為求謹慎，1個班級及幼兒園全園預防性停課3天（9日至11日），其他班級維持正常作息。

新北市板橋區江翠國小8日晚間也發出預防性停課說明，提到有部分學生正在居家隔離，稍早接獲教育局通知，因此自9月9日起進行預防性停課（包括幼兒園學生），期間採線上授課，直到居家隔離者PCR陰性隔天才復課。

▼中和光復國小在學校網站公告，預防性停課３天；點圖可放大。（圖／翻攝自學校官網）

▼板橋區江翠國小9日起「全校預防性停課」；點圖可放大。（圖／翻攝自學校官網）