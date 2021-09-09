桃園診所揪Delta「全員卻被關14天」　醫心寒LINE對話曝光

▲長榮機師返台後違反防疫規定擅自外出就診，連累診所。（圖與當事人無關／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

長榮確診機師案16120違反防疫規定，擅自到桃園一間診所就醫，結果意外驗出確診Delta變種病毒後，不僅機師被長榮航空開除，更連累該診所直接被關門14天「全員隔離」。診所醫師怨嘆即使幫忙抓到Delta、醫護防護配備穿戴齊全，衛生局做出隔離命令前卻連問都不問。

案16120長榮機師確診後疫調足跡顯示，8月26日自芝加哥飛返台北後，在7天加強型自主健康管理期間，不僅和友人群聚餐敘，還在沒有事先通知當地衛生局的情況下，私自前往診所就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰7日在臉書發出LINE對話截圖，當事診所醫師在當地500人的醫師群組內指出，桃園市衛生局在案16120確診後，完全沒有先問過診所採取的防疫措施，就直接要求全診所2位醫師、3位護理師、2位藥師和幾名候診病患進行居家隔離；當基因定序結果確定是Delta病毒後，更直接命令全員緊集去集中檢疫所獨立關閉。

醫師怨道，「請各位要多多注意，以後無論隔離衣、面罩、N95戴多緊都沒用，遇到Delta直接會關起來，我們完全沒辦法反抗。」蘇一峰在貼文中更表示「醫界韭菜一大把綠油油，不割你割誰？」

部分網友留言，「邊境防守破的跟什麼一樣」、「管不好邊境防守，疫情指揮中心負責所有過錯」、「說得真好」；其他網友則表示，「機師本來就不該去診所就醫，應該打1922」；也有人反問蘇一峰，「醫師你說說，不隔離還有什麼方法遏止Delta」、「疫情期間大家忍耐，誰也不想禍及家人，隔離是對的。」